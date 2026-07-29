Qué ver esta noche en Netflix: 72 horas, la comedia de Kevin Hart que está deslumbrando en Netflix

El catálogo de Netflix sumó una nueva propuesta a su oferta de comedia con el estreno de 72 horas, una producción dirigida por Tim Story y encabezada por el reconocido actor Kevin Hart. La cinta se presenta como una alternativa de entretenimiento desenfrenado que explora las tensiones e incomodidades del choque generacional, respaldada por un elenco que reúne a varias de las figuras más destacadas de la escena humorística estadounidense actual y rostros del clásico programa Saturday Night Live.

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De qué trata 72 horas, el nuevo fenómeno de comedia en Netflix

La trama gira en torno a Joe, un ejecutivo de 40 años interpretado por Kevin Hart, quien atraviesa un momento crítico en su carrera profesional y busca desesperadamente mantener la relevancia en su empleo. La oportunidad para lograrlo surge de la manera más insólita cuando es añadido por error a un chat grupal integrado por jóvenes pertenecientes a la Generación Z. Viendo esto como un puente hacia su objetivo, Joe decide unirse al grupo para participar de una alocada despedida de soltero durante tres días en la ciudad de Miami.

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A lo largo del viaje, la historia propone una dinámica constante de enredos y situaciones absurdas centradas en las locuras que ocurren en una escapada de fiesta constante. Con una clara inspiración en el tono y la estructura de comedias icónicas como la saga Qué pasó ayer, la película juega de forma recurrente con el paso del tiempo en la vida del protagonista, enfrentando sus códigos de adulto maduro contra los hábitos, el lenguaje y la cultura digital de sus jóvenes compañeros de ruta.

La trama gira en torno a Joe, un ejecutivo de 40 años, quien atraviesa un momento crítico en su carrera profesional y busca desesperadamente mantener la relevancia en su empleo

El reparto principal que acompaña a Hart está conformado por figuras de la comedia contemporánea. Entre los nombres más destacados se encuentran Mason Gooding en el rol de Mason, Marcello Hernández como Nick, Kam Patterson interpretando a Freshman, Ben Marshall en el papel de Hunter, Zach Cherry como Barry y Teyana Taylor en la piel de Jennifer, completando un ensamble diverso que busca sostener el ritmo humorístico de la propuesta.

Las críticas especializadas y la recepción de la película

Pese a posicionarse rápidamente entre las opciones más vistas de la plataforma, las reseñas de los especialistas no resultaron del todo favorables para el largometraje. Diversos analistas coincidieron en que, si bien la película cuenta con chistas logrados y momentos donde se rescata la química natural del elenco a través de la improvisación, la premisa de partida resulta por momentos incómoda y termina por lastrar el desarrollo fluido de la narración a medida que avanzan los minutos.

La labor de Kevin Hart también dividió opiniones en la prensa del espectáculo. Mientras algunos medios resaltaron su compromiso habitual para entregarse por completo a las situaciones absurdas y al humor físico, otros expertos señalaron que el recurso de sus inseguridades maduras ya no genera la misma empatía con el espectador.

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Publicaciones como The Hollywood Reporter y The Guardian marcaron que la cinta desaprovecha su potencial intergeneracional, cayendo en fórmulas repetitivas en lugar de profundizar en una mirada ingeniosa sobre la tecnología y la amistad masculina.

En esa misma línea, portales especializados como USA Today concluyeron que la producción arranca con una idea que podría haber derivado en una sátira inteligente sobre las brechas de edad modernas, pero que termina boicoteando su propia propuesta al abusar de los clichés del género. A pesar de estas observaciones negativas, la cinta logra cumplir con su objetivo principal de brindar un entretenimiento pasajero para los fanáticos del estilo característico del actor.

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