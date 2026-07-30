La brecha de la inflación: por qué en el Interior se prevé un impacto de precios menor que en el AMBA

Las proyecciones de inflación que manejan los ciudadanos para los próximos doce meses comenzaron a mostrar una marcada distorsión según la región geográfica del país. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Inflación de julio elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el promedio nacional subió a 35,8% (3,7 puntos por encima de junio), pero con un comportamiento muy disímil entre el centro del país y la zona metropolitana de Buenos Aires.

En el Interior del país, la expectativa anual se ubicó en un 32,3%. En contraste, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la proyección saltó al 38,8% (+9 puntos en un mes) y en el Gran Buenos Aires (GBA) trepó al 43,2%, generando una brecha de más de diez puntos porcentuales entre las provincias y el conurbano bonaerense.

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¿A qué se debe la diferencia de expectativas?

La brecha de percepción entre el Interior y el AMBA no es casual y responde a la dinámica propia que vienen teniendo los precios clave de la economía cotidiana:

El impacto del reajuste tarifario: La quita de subsidios y la actualización en las tarifas de luz, gas, agua y transporte público han tenido un ritmo más agresivo e incesante en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, zonas que históricamente contaban con precios fuertemente postergados respecto del Interior. Esa aceleración en los servicios públicos condiciona con mayor dureza la expectativa de la gente en el AMBA.

Precios relativos ya asimilados en el Interior: En Córdoba y el resto de las provincias, tarifas como el boleto de colectivo o los servicios de red ya venían operando con valores sensiblemente más elevados desde hace años. Por ende, las correcciones actuales impactan en la percepción de consumo, pero no generan el «shock» represivo que sí perciben los hogares porteños y bonaerenses.

Sensibilidad según los ingresos: El informe del CIF también expone que las expectativas escalaron con fuerza en los hogares de mayores ingresos (del 30,8% al 36,6%), un segmento con mayor presencia en la zona metropolitana, muy atento a las variaciones en las tarifas y la brecha cambiaria. En cambio, en los sectores de menores ingresos la proyección media se redujo al 33,7%.

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Cuando se consulta por el comportamiento inmediato de los precios para los próximos 30 días, las diferencias regionales se acortan. El promedio nacional de inflación esperada para el mes en curso se ubicó en 3,55% (frente al 3,50% registrado en junio), con una mediana que se mantuvo estable en el 3%.