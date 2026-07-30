Nueva alerta por incendios forestales en Córdoba: qué zonas tienen riesgo extremo

El Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) emitió una nueva advertencia por riesgo de incendios forestales en Córdoba para la jornada de este viernes 31. Según el reporte oficial, las condiciones serán extremas en Traslasierra y el noroeste provincial, mientras que en el resto del territorio el peligro se mantendrá en nivel alto.

El informe fue elaborado por la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego junto a la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios y la Dirección de Protección Civil. Las autoridades anticiparon fuertes ráfagas de viento y solicitaron a la población extremar los cuidados para evitar nuevos focos.

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De acuerdo con el organismo provincial, durante la jornada del viernes se esperan ráfagas del sector norte que luego rotarán al oeste, con velocidades estimadas entre 75 y 85 kilómetros por hora. En sectores serranos, las ráfagas podrían superar puntualmente los 90 km/h. A esas condiciones se suma la alta disponibilidad de combustible fino, un factor que favorece la ignición y la rápida propagación del fuego en caso de producirse un foco.

Ante el escenario previsto, la Provincia dispuso reforzar las patrullas preventivas y los puntos vigía en los cuarteles de bomberos de las zonas alcanzadas por la alerta. Desde las áreas de gestión de riesgo pidieron a la comunidad mantenerse alerta ante la presencia de columnas de humo y dar aviso inmediato ante cualquier indicio de incendio.

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Las autoridades recordaron que continúa vigente la prohibición de encender fuego en lugares no permitidos, realizar quemas rurales o serranas y desarrollar actividades que puedan generar chispas. Ante la presencia de humo o fuego, se debe comunicar al 100 o al 0800-888-38346.