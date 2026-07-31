Bomberos cordobeses fallecidos en San Juan: “La nave quedó con un grado de destrucción grave”

La investigación por el accidente del helicóptero que provocó la muerte de siete personas, entre ellas dos bomberos cordobeses, sumó nuevos avances tras la recuperación de los cuerpos y de la caja negra de la aeronave. Las tareas de rescate demandaron varias horas debido a las dificultades para acceder al lugar donde cayó la nave, en una zona del Parque Provincial Ischigualasto.

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Tras el rescate, los cuerpos fueron trasladados hasta la Morgue Judicial de San Juan durante la tarde del jueves. “La nave tenía un grado de destrucción grave”. Las condiciones del terreno obligaron a desplegar un operativo especial. Un helicóptero logró acercarse hasta una base próxima al lugar del accidente, pero el tramo final debió realizarse a pie. “Se caminaron finalmente esos siete kilómetros porque la zona inhóspita no permitía que se pudieran acercar más las camionetas”, detallaron.

También señalaron que el reconocimiento de las víctimas presentó demoras debido al estado en que quedaron los restos tras el impacto. "Ha habido demoras en el reconocimiento de los cuerpos. Los cuerpos que estaban dentro de la nave, en el casco, seis de los siete permanecían allí y ninguno había sido despedido por el impacto",

Uno de los datos más relevantes surgidos en las últimas horas fue la recuperación de la caja negra del helicóptero. La información fue confirmada por el fiscal federal Francisco Maldonado, quien interviene en la causa. “La caja negra sí existe y ha podido ser recuperada”, sostuvo, y explicó que ahora será analizada por las autoridades de aviación civil para determinar qué provocó el accidente.

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El jefe de la Policía de San Juan también brindó detalles sobre las primeras horas posteriores al siniestro. Explicó que la emergencia fue detectada por antenas ubicadas en San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis, aunque inicialmente “no estaba claro si se trataba de un aterrizaje de emergencia o de otro tipo de incidente”.

Último adiós

Tras la recuperación de los cuerpos, comenzará este viernes 31 el velatorio de las siete víctimas en la Catedral de San Juan. Durante las primeras horas la ceremonia se desarrolló de manera privada para familiares y allegados, mientras que posteriormente fue abierta al público. Contreras destacó que “el traslado de los fallecidos estuvo acompañado por efectivos policiales, bomberos y vecinos que salieron a la vera de la ruta para despedir la caravana con aplausos y saludos de respeto”.

Mientras en San Juan avanzan las despedidas oficiales, en Villa Las Rosas, localidad de origen de dos de las víctimas, también se vive un profundo duelo. Roberto Schreiner, integrante de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, recordó a los bomberos fallecidos y destacó el impacto que provocó la tragedia en todo el sistema provincial de emergencias.

"Hay mucha conmoción e impacto. Reflorecen valores de solidaridad y fraternidad; Andrés era amigo de todos y tenía una calidez humana importante. Más allá de la pérdida técnica para la provincia, lo que más duele es el ser humano", expresó. También recordó al piloto de la aeronave: "Tuve el honor de volar con Andrés y con el 'Ronco' en el último incendio en Chubut. Son dos pérdidas para nosotros".

El funcionario explicó que entre pilotos y brigadistas existe un vínculo muy estrecho durante los operativos. "Los bomberos escuchan permanentemente la frecuencia de los pilotos para recibir indicaciones y aliento. Hay una conexión muy fuerte entre ellos", señaló.

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La investigación continuará ahora con las pericias técnicas sobre la aeronave y el análisis de la caja negra, una prueba considerada clave para reconstruir los últimos minutos del vuelo y establecer las causas del accidente que conmocionó tanto a San Juan como a Córdoba.