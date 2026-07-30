Endeudamiento de jubilados: advierten que la morosidad casi se triplicó y crecen las dificultades para cubrir gastos básicos

El aumento de la morosidad entre los jubilados encendió una señal de alerta sobre la situación financiera de los adultos mayores. El incremento del costo de vida, especialmente en alimentos, vivienda y medicamentos, llevó a que cada vez más personas recurran al crédito para cubrir gastos básicos y enfrenten dificultades para cumplir con esos compromisos.

En ese contexto, la abogada previsional Florencia Markarián analizó el crecimiento del endeudamiento, advirtió sobre los riesgos de los préstamos informales y explicó cuáles son los límites legales respecto de un eventual embargo de las jubilaciones.

Los gastos cotidianos impulsan el endeudamiento

La situación financiera de los jubilados se deteriora y el nivel de morosidad muestra un fuerte incremento. Según explicó la abogada previsional, Florencia Markarián, "para mayo del 26 la tasa de morosidad es del 11.4%", un dato que contrasta con el 4,1% registrado un año antes. "La diferencia es abismal, ha crecido bastante, es decir que los adultos mayores no le pueden hacer frente a esos compromisos financieros", sostuvo.

La especialista explicó que el problema no se limita a la actualización de las jubilaciones, sino al fuerte incremento de gastos esenciales que impactan con mayor intensidad en los adultos mayores. "La canasta básica refleja que en lo que más se gasta es en alimento, vivienda y medicación", señaló. En ese contexto, advirtió que muchos jubilados recurren al financiamiento para cubrir necesidades básicas y luego enfrentan el peso de los intereses. "Para poder hacer frente a estos gastos, los gastos básicos, se endeudan, no lo pueden pagar y viene el arrastre no solamente de la deuda que financian, sino también del pago de los intereses", remarcó.

Markarián recordó que durante la pandemia los créditos para jubilados ofrecían tasas muy convenientes y descuentos automáticos sobre los haberes, lo que facilitó un fuerte crecimiento de este tipo de financiamiento. Sin embargo, explicó que esos préstamos terminaron siendo una herramienta para afrontar gastos corrientes más que para impulsar el consumo.

La abogada sostuvo que actualmente los jubilados utilizan tarjetas de crédito para pagar expensas, medicamentos, alimentos y servicios básicos. "No llegan y tienen que comprar con la tarjeta, incluso en montos bajos, en tres cuotas", explicó. Incluso, destacó que muchos aceptan pagar intereses porque no cuentan con otra alternativa para llegar a fin de mes.

Alerta por los préstamos informales

Frente al crecimiento del endeudamiento, Markarián pidió extremar los cuidados al momento de solicitar financiamiento. "Por favor, aquellos que vayan a sacar un crédito, que necesiten el dinero, que eviten estos préstamos personales que suelen ser fuera de entidades financieras", advirtió.

La especialista explicó que existen casos de prestamistas que retienen documentación personal o ejercen presiones indebidas sobre los deudores. "Nos han llegado casos, raya ya el límite de lo que es el ámbito penal, porque se quedan con los documentos, después los persiguen, los amenazan", alertó.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre la protección legal de los haberes previsionales. "No, no deberían embargarles la jubilación", afirmó, aunque aclaró que existen excepciones vinculadas a obligaciones alimentarias determinadas por la Justicia.