Alerta amarilla en las Cataratas del Iguazú: sensores hídricos indican que el río superará los “límites seguros”

Las Cataratas del Iguazú atraviesan un período de crecida extraordinaria debido a las lluvias constantes registradas en la cuenca superior del río Iguazú. Ante la presencia de tormentas de variada intensidad que impactan directamente sobre el caudal, el Servicio Meteorológico Nacional y organismos hídricos emitieron una alerta amarilla por los picos registrados que han superado holgadamente los 10.000 a 18.000 m³/s.

Esta condición meteorológica genera un rápido incremento en los metros cúbicos por segundo (m³/s) que se desplazan hacia los saltos. Para comprender cómo reacciona la cuenca ante estos eventos extremos, los especialistas en hidrología y gestión ambiental destacan que la velocidad de respuesta del río Iguazú es sumamente dinámica debido a la topografía de la región y a la presencia de represas río arriba en territorio brasileño.

Temporal en Cataratas del Iguazú: crecida histórica y nueva alerta amarilla por tormentas

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En relación con ello, especialistas en la Gestión Ambiental del Parque Nacional Iguazú explicaron que “es una cuenca de respuesta muy rápida a las precipitaciones intensas en su cuenca media y alta. Cuando se concentran precipitaciones extraordinarias en poco tiempo en el estado de Paraná, el caudal puede multiplicarse por diez en cuestión de 24 a 48 horas”.

Alerta amarilla por crecida extraordinaria en las Cataratas del Iguazú

Además, las autoridades señalaron que “las medidas de rebatimiento de pasarelas están diseñadas precisamente para dejar fluir la fuerza de la corriente sin comprometer la estructura fija”.

Alerta amarilla en las Cataratas del Iguazú: qué advierten los sensores hídricos

Ante el aumento abrupto del volumen de agua proveniente de las intensas precipitaciones en el sur de Brasil, las autoridades locales e ingenieros del parque de las Cataratas del Iguazú activaron los protocolos de emergencia preventivos para resguardar a los visitantes.

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Los técnicos del Equipo de Infraestructura de la Administración de Parques Nacionales precisaron que “las pasarelas metálicas modernas cuentan con un sistema articulado. Cuando los sensores hídricos indican que el río superará los límites seguros, las barandas se descalzan y se pliegan sobre el piso de la estructura para que los troncos y la masa de agua pasen por encima sin destruirlas”.

En este sentido, los ingenieros del Parque Nacional Iguazú aclararon que “el cierre preventivo no es una falla, es el correcto funcionamiento de una ingeniería pensada para proteger vidas y conservar el parque a largo plazo”.

Mientras que el caudal promedio de las Cataratas del Iguazú oscila entre los 1.200 y 1.500 m³/s, durante los picos de crecida registrados en eventos de alerta amarilla, los números recabados por los organismos especializados sobrepasaron los 18.000 m³/s.

La Garganta del Diablo reabre sus puertas tras la impactante crecida del río Iguazú

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Esto genera no solo un espectáculo visual, sino también la necesidad de aplicar restricciones temporales en zonas críticas como la pasarela que conduce a la emblemática Garganta del Diablo de las Cataratas del Iguazú.

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Si visitas el parque durante un período de crecida y alerta meteorológica, tené en cuenta los siguientes consejos para evitar contratiempos e imprevistos:

Consultar los estados de los circuitos antes de salir: Revisá los canales oficiales de Parques Nacionales y la empresa concesionaria (Iguazú Argentina). El Circuito Superior e Inferior suelen permanecer abiertos ofreciendo vistas panorámicas únicas, mientras que la Garganta del Diablo puede cerrar de forma preventiva. Utilizar calzado antideslizante e impermeable: El spray y las brumas generadas por la fuerza del agua humedecen continuamente las pasarelas metálicas y senderos. Proteger dispositivos electrónicos: Llevá fundas impermeables o bolsas estancas para celulares y cámaras fotográficas; la cantidad de agua suspendida en el aire en días de gran caudal equivale a una llovizna constante. Respetar estrictamente las indicaciones del personal del parque: Guardaparques y guías habilitados son la autoridad en el lugar. No traspases bajo ninguna circunstancia las vallas de contención ni te asomes fuera de las pasarelas habilitadas. Reutilización de entradas: En caso de que las condiciones meteorológicas fuercen el cierre total o de circuitos principales durante tu visita, informate sobre los esquemas de revalidación de tickets para ingresar al día siguiente sin costo adicional.

PM

