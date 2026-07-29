Las Cataratas del Iguazú tienen una crecida histórica y hay una nueva alerta amarilla por tormentas

Se registró una nueva crecida en el Río Iguazú este martes y todo quedó registrado por personas que paseaban por el lugar y subieron videos y fotos a sus redes sociales.

Según Clarín, la crecida del río podría haber hecho volcar la lancha donde viajaba una familia holandesa, haciendo que uno de ellos falleciera y dos personas más quedaran heridas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas este martes a la noche en el Norte y Este de Misiones, donde se encuentran las Cataratas de Iguazú, y una alerta naranja por tormentas fuertes para el sureste de la provincia.

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El Servicio Meteorológico emitió alertas por tormentas fuertes y granizo en cuatro provincias

La Agencia Noticias Argentinas había informado, el pasado sábado 25 de julio, que el circuito Garganta del Diablo, principal atractivo del Parque Nacional Iguazú, estaba en ese momento cerrado de manera preventiva por el aumento del caudal del río Iguazú, mientras las autoridades monitoreaban la evolución de la crecida para determinar cuándo podrían reabrir el acceso al público.

El efluente tuvo un importante aumento de su caudal y este sábado alcanzó los 8,33 millones de litros por segundo. Esta crecida fue provocada por las lluvias caídas en la cuenta alta que obligaron a las autoridades a activar el protocolo previsto para esta clase de situaciones.

Garganta del Diablo

El accidente en las Caratas del Iguazú donde falleció el turista holandés

Este martes 28 de julio perdió la vida un turista holandés que estaba haciendo una excursión con su familia por las Cataratas del Iguazú cuando la lancha que los trasladaba, repentinamente, volcó cerca del lado brasileño. Además, dos personas quedaron heridas y debieron ser hospitalizadas informó Clarín.

Todo pasó al mediodía y el capitán Uanderson Simonin Laureano Da Silva especuló que el accidente puede haber ocurrido por la gran cantidad de agua que trae el cañón del río Iguazú como consecuencia de las fuertes lluvias caídas en las altas cuencas.

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De acuerdo al medio antes citado, tras el vuelco de la embarcación, las autoridades trataron de socorrer al turista holandés, pero cuando llegaron a sitio donde había caído lo encontraron ahogado.

La Capitanía Fluvial del Río Paraná, que se encuentra bajo control de la Marina de Brasil, comenzó una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.