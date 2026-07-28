Un turista neerlandés murió durante un trágico accidente en las Cataratas del Iguazú tras el vuelco de una embarcación

Una jornada de excursión y turismo de aventura en las Cataratas del Iguazú terminó en un trágico accidente que desencadenó en la muerte de un turista neerlandés. La embarcación que navegaba con al menos veinte ocupantes volcó en las inmediaciones del cañón del río Iguazú producto del impacto del oleaje y arrojó a todos al agua. Los equipos de rescate, brigadistas y fuerzas de seguridad de la región se movilizaron inmediatamente para recuperar el cuerpo del ciudadano extranjero y asistir a las víctimas.

Aunque los pasajeros contaban con chalecos salvavidas y el personal de a bordo intentó activar los protocolos de evacuación inmediata, la fuerza de la corriente arrastró al hombre de los Países Bajos, impidiendo su rescate con vida.

Video: un turista saltó a las Cataratas del Iguazú para recuperar un celular

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El resto de los integrantes de la excursión, entre los que se encontraban turistas de diversas nacionalidades y los tripulantes de la nave, fueron trasladados rápidamente a centros de atención médica locales. La mayoría sufrió contusiones leves y cuadros de hipotermia o crisis de pánico debido a la extrema situación vivida en el agua, pero se encuentran fuera de peligro.

Un turista neerlandés murió durante un trágico accidente en las Cataratas del Iguazú

Por causas que aún se encuentran bajo peritaje técnico, la nave sufrió una desestabilización violenta al enfrentar una zona de fuertes corrientes y remolinos de la cuenca del río.

A raíz de este lamentable suceso, las autoridades brasileñas han dispuesto una revisión preventiva de los permisos de navegación y una inspección extraordinaria a la flota de embarcaciones turísticas que operan en la zona.

El comunicado oficial de las autoridades brasileñas

Tras la confirmación de la muerte del turista neerlandés y la contención del resto de los pasajeros, las fuerzas de seguridad y los organismos de gestión ambiental de Brasil emitieron comunicaciones oficiales para detallar lo sucedido e informar sobre las medidas tomadas.

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Por su parte, voceros de la administración Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) expresaron sus condolencias a la familia del turista neerlandés e informaron sobre el inicio de las indagatorias administrativas y de seguridad operacional:

“Lamentamos profundamente el trágico hecho ocurrido durante la actividad náutica en nuestro parque. Hemos abierto una investigación formal para analizar minuciosamente las condiciones técnicas de la embarcación, el estado del cauce del río al momento del accidente y el estricto cumplimiento de los protocolos de navegación por parte de la empresa concesionaria.”

Cataratas del Iguazú

Desde la Policía Militar del Estado de Paraná e integrantes del cuerpo de Bomberos que participaron en las tareas de búsqueda y salvamento, confirmaron la rápida intervención de las unidades acuáticas:

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“Fuimos accionados de manera inmediata tras el reporte de la volcadura de la nave comercial. Las maniobras de rescate permitieron poner a salvo a la mayoría de los ocupantes en pocos minutos, pero lamentablemente hallamos al ciudadano extranjero sin signos vitales aguas abajo. Las pericias forenses determinarán con precisión la causa médica del deceso.”

Asimismo, la Capitanía de Puertos de la Marina de Brasil notificó que se ha instaurado un procedimiento administrativo sobre accidentes y hechos de la navegación con el fin de deslindar responsabilidades y evaluar si existió una falla mecánica o un error de maniobra humana.

PM/MSS