Desapareció un turista en las Cataratas del Iguazú: ¿cuál es la hipótesis más fuerte?

Un turista es intensamente buscado luego de desaparecer en el área de las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones. Las autoridades trabajan con un amplio operativo de rastrillaje mientras una de las principales hipótesis apunta a que el hombre se habría arrojado a las aguas del río Iguazú.

El hecho ocurrió en el Parque Nacional Iguazú, donde personal de seguridad fue alertado tras la ausencia del visitante y el hallazgo de pertenencias que pertenecerían a la persona desaparecida. A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda que incluye embarcaciones, equipos especializados y efectivos de distintas fuerzas.

Según trascendió de manera preliminar, algunos testigos habrían advertido una situación compatible con la posibilidad de que el turista se hubiera lanzado al río. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre lo sucedido y la investigación continúa para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

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Las tareas de búsqueda se desarrollan en un sector de gran complejidad debido a la fuerza de la corriente y a las características geográficas del lugar, lo que dificulta el trabajo de los rescatistas. Además de recorrer el cauce del río, los equipos inspeccionan senderos y áreas cercanas con el objetivo de descartar otras hipótesis.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal y de las autoridades competentes, que solicitaron prudencia hasta contar con mayores elementos. Mientras tanto, el operativo continúa y se espera que las próximas horas sean clave para determinar qué ocurrió con el turista.

Las Cataratas del Iguazú reciben cada año a cientos de miles de visitantes de todo el mundo. Debido a las características del parque, existen estrictas medidas de seguridad y sectores delimitados para proteger a los turistas y preservar uno de los principales atractivos naturales de la Argentina.

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