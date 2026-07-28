El Servicio Meteorológico emitió alertas por tormentas fuertes y granizo en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una serie de alertas amarillas por tormentas intensas y posible caída de granizo que afectarán a diversas zonas de cuatro provincias argentinas durante la jornada, según informó Diario El Norte.

El aviso meteorológico rige para amplias áreas de Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa, donde se prevé un paulatino e importante deterioro en las condiciones atmosféricas.

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De acuerdo con el reporte oficial difundido por la fuente citada, las regiones comprendidas experimentarán fenómenos de variada intensidad, acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar valores de riesgo para la circulación vial y la actividad al aire libre.

Las precipitaciones acumuladas estimadas rondarán entre los 20 y 45 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de forma puntual en sectores donde las celdas de tormenta se desarrollen con mayor severidad.

En el territorio mendocino, el área de cobertura abarca principalmente la zona este y precordillerana, donde el ingreso de aire húmedo e inestable generará un ambiente propicio para el rápido desarrollo de nubes de gran extensión vertical.

Las precipitaciones acumuladas estimadas rondarán entre los 20 y 45 milímetros

Por su parte, la provincia de San Luis mantendrá el monitoreo sobre los departamentos del sur y centro provincial, áreas que suelen resultar vulnerables ante la llegada repentina de fuertes ráfagas de viento y caída puntual de piedra.

El Servicio Meteorológico recomendó precauciones ante el avance del temporal en Córdoba y La Pampa

En la provincia de Córdoba, las autoridades meteorológicas precisaron que los departamentos del sur y sudoeste cordobés serán los primeros en registrar el impacto de los frentes de tormenta hacia la tarde y noche.

Las zonas del norte y oeste pampeano completan la nómina de lugares alcanzados por el fenómeno climático, con previsión de abundante caída de agua en cortos períodos.

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Frente a este escenario de inestabilidad, la defensa civil y los organismos de emergencia locales instaron a los pobladores a extremar los cuidados en la vía pública.

Entre las principales recomendaciones oficiales figuran no refugiarse bajo árboles ni postes de luz, asegurar objetos susceptibles de ser volados por el viento y evitar transitar por calles anegadas durante el desarrollo del temporal.

Se espera que las condiciones comiencen a mejorar gradualmente hacia las primeras horas de la madrugada de la jornada siguiente, a medida que el sistema frontal continúe su desplazamiento hacia el este del territorio nacional.