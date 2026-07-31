“Las familias nunca estuvieron tan endeudadas”, la advertencia de Guido Bambini en “QR!” sobre un informe del PRO

La deuda de las familias argentinas alcanzó su nivel más alto desde que el Banco Central comenzó a elaborar la serie estadística. Esa fue una de las principales conclusiones del informe presentado por la Fundación Pensar, el think tank del PRO, que fue analizado en el programa “QR!”, de Canal E. Durante el segmento, el panelista Guido Bambini aseguró que el estudio refleja un fuerte deterioro del poder adquisitivo y un cambio en la forma en que los hogares recurren al crédito para sostener el consumo.

“Las familias nunca estuvieron tan endeudadas”, afirmó Bambini al presentar el documento firmado por el exministro de Economía Hernán Lacunza. Según explicó, el gráfico elaborado con datos del Banco Central muestra que la mayor parte del endeudamiento actual se concentra en créditos personales y financiamiento con tarjetas de crédito, mientras que los préstamos hipotecarios y prendarios representan una porción muy reducida.

El informe sostiene que la deuda se destina al consumo

Durante el análisis, Bambini señaló que la composición del endeudamiento evidencia que los hogares no están utilizando el crédito para invertir en bienes durables, como viviendas o automóviles, sino para afrontar gastos cotidianos.

“La gente no se está capitalizando. Es deuda de corto plazo en un contexto de caída del poder adquisitivo para poder sostener el consumo”, sostuvo el panelista al explicar los datos presentados por la Fundación Pensar.

El consumo masivo acumula siete meses de retroceso y registra una caída interanual de 5%

El informe también incorpora una radiografía de la estructura socioeconómica argentina. De acuerdo con los datos expuestos en el programa, el 76% de los hogares percibe ingresos inferiores a $1.900.000 mensuales, una cifra que incluye tanto a sectores de clase media baja como a los de menores recursos.

El debate sobre la clase media y el mercado laboral

A partir de esos indicadores, Bambini planteó interrogantes sobre la situación de la clase media en el país y sostuvo que la distribución de ingresos muestra un escenario de creciente desigualdad.

“Hoy me pregunto si existe la clase media en la Argentina”, expresó durante el debate, al relacionar el informe con otros estudios recientes que advierten sobre el aumento de la vulnerabilidad económica entre los jóvenes y las dificultades para llegar a fin de mes.

Además, el panelista destacó que el documento reconoce la pérdida de empleo formal, la caída del salario real y las dificultades de distintos sectores productivos. También remarcó que las actividades consideradas como las principales beneficiadas del actual modelo económico —como el agro, la minería y la energía— concentran una cantidad de empleo registrado muy inferior a la de sectores como la industria, la construcción y el comercio.

Críticas al vínculo entre el PRO y el oficialismo

En otro tramo del programa, Bambini llamó la atención sobre el contraste entre el diagnóstico económico elaborado por la Fundación Pensar y el respaldo legislativo que el PRO mantiene hacia el Gobierno nacional.

“Cabe preguntarse por qué siguen acompañando al oficialismo si son tan críticos”, afirmó el panelista. En ese contexto, también mencionó la creciente exposición pública de Hernán Lacunza y las especulaciones sobre un posible rol político de cara a los próximos años.

LB