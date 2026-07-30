El empleo formal profundizó su caída y el salario mínimo perdió 40% de poder adquisitivo

El empleo asalariado formal profundizó su deterioro durante abril, en un escenario marcado por la pérdida de puestos en el sector privado y una nueva caída del poder adquisitivo de los ingresos. En paralelo, el salario mínimo acumuló una contracción real del 40% desde noviembre de 2023 y quedó por debajo de los niveles registrados antes de la salida de la convertibilidad.

Así se desprende del último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

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Según el relevamiento, el empleo asalariado formal total disminuyó en aproximadamente 8.400 puestos durante abril, lo que representó una caída mensual del 0,1%. El retroceso fue más moderado que el registrado en marzo debido a que la pérdida de empleos privados fue parcialmente compensada por leves incrementos en el sector público y en casas particulares.

En abril había 9,97 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social. La cifra implicó una pérdida de 142.000 puestos frente al mismo mes de 2025 y de 330.000 empleos respecto de noviembre de 2023. El nivel actual resulta similar al observado en mayo de 2022.

El empleo privado aceleró su caída

El principal retroceso se produjo en las empresas privadas, donde se eliminaron cerca de 11.700 puestos durante abril, una disminución mensual del 0,2%. De esta manera, la caída volvió a acelerarse tras las bajas de alrededor de 4.000 empleos en febrero y de 8.000 en marzo.

El sector privado acumuló ocho meses consecutivos de reducciones desde junio de 2025. Actualmente cuenta con aproximadamente 6,14 millones de trabajadores registrados, una cantidad similar a la observada una década atrás, en julio de 2016.

En comparación con noviembre de 2023, se perdieron 235.000 puestos privados, equivalentes a una contracción del 3,7%. Frente a abril del año pasado, la disminución fue de 128.000 empleos, o un 2%. Además, el nivel actual se encuentra 4,2% por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2023.

Los datos más recientes de la Encuesta de Indicadores Laborales tampoco muestran una reversión de la tendencia. El empleo privado cayó 0,1% en marzo, abril y mayo.

Durante el último mes analizado, las empresas chicas, medianas y grandes redujeron alrededor de 0,1% sus dotaciones de personal. En términos interanuales, las mayores bajas se registraron en las firmas pequeñas, con un retroceso del 1,5%, y en las grandes, con una reducción del 1,3%.

Industria y comercio lideraron la pérdida de puestos

Nueve de las trece ramas de actividad relevadas registraron caídas del empleo durante abril. En términos porcentuales, los retrocesos fueron encabezados por la intermediación financiera, con una baja del 0,9%; el transporte, con una disminución del 0,4%; y la industria, el comercio y la minería, con descensos del 0,3%.

Hoteles y restaurantes fue el único sector que aumentó su dotación de personal, con una mejora del 0,4%, mientras que electricidad, gas y agua, educación y salud permanecieron sin cambios.

En valores absolutos, la industria manufacturera perdió 3.900 empleos y el comercio eliminó otros 3.600 puestos, por lo que ambas actividades volvieron a liderar la caída, como ocurre desde septiembre de 2025.

El empleo comercial acumula once meses consecutivos de retrocesos. En la industria, en tanto, se perdieron cerca de 86.000 puestos desde septiembre de 2023, de los cuales 53.000 corresponden al último año. El sector registró variaciones negativas en 30 de los últimos 32 meses.

En la comparación interanual, la industria explicó cerca del 40% de los 128.000 empleos privados eliminados.

La minería, por su parte, volvió a caer en abril, luego de dos meses consecutivos de incrementos. En la comparación interanual, presentó la mayor contracción porcentual, con una reducción del 5,1%, pese al crecimiento del nivel de actividad del sector.

La construcción también volvió a mostrar una baja, aunque más moderada, del 0,1%. El sector cuenta actualmente con alrededor de 380.000 trabajadores registrados y perdió 91.000 puestos desde el máximo alcanzado en mayo de 2023.

El nivel de empleo en la construcción se mantiene entre los más bajos de toda la serie, con excepción del período de la pandemia y de la etapa contractiva atravesada durante 2024 y 2025.

Una recuperación económica que no genera empleo

El informe de la UBA advirtió sobre la creciente desconexión entre la recuperación de la actividad económica y la evolución del mercado laboral.

Mientras el nivel de actividad se encontraba en abril un 2,2% por encima de noviembre de 2023, el empleo privado permanecía significativamente por debajo de ese registro.

Para los investigadores, esta dinámica responde a que el crecimiento del producto se encuentra concentrado en sectores de baja intensidad laboral y, por lo tanto, no se traduce proporcionalmente en la creación de nuevos puestos registrados.

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La minería, por ejemplo, exhibió una expansión interanual de la actividad del 17,3%, pero redujo alrededor de 5% el empleo.

Una situación similar se observó en la intermediación financiera, cuya producción creció 5,5%, mientras que los puestos registrados cayeron 4,6%. En transporte, almacenamiento y comunicaciones, la actividad mejoró 2,1%, pero el empleo disminuyó en una proporción similar.

El empleo cayó en 15 provincias

El deterioro del empleo privado tuvo un alcance generalizado a nivel territorial. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante abril la cantidad de trabajadores se redujo en 15 provincias y aumentó en otras ocho.

Las mayores caídas porcentuales se produjeron en Tierra del Fuego, con una baja del 1,1%; Catamarca, con un retroceso del 1%; y Misiones, donde la contracción alcanzó el 0,7%.

En el otro extremo, las mayores subas se observaron en Neuquén, con una mejora del 0,6%; Tucumán, con un avance del 0,5%; y La Rioja, con un incremento del 0,2%.

Por cantidad de puestos, Santa Fe encabezó las pérdidas con 2.773 empleos menos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con una reducción de 2.631, y la provincia de Buenos Aires, con 1.388 puestos eliminados.

El salario mínimo quedó por debajo de 2001

El deterioro del empleo estuvo acompañado por una nueva pérdida del poder adquisitivo. El salario mínimo, vital y móvil alcanzó en junio los $367.800 mensuales y los $1.839 por hora, pero registró una caída real del 0,6% frente a mayo.

El retroceso completó doce meses consecutivos en los que los incrementos nominales del salario mínimo quedaron por debajo de la inflación. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, su poder de compra acumuló una pérdida del 40%.

El proceso de deterioro comenzó en diciembre de 2023, cuando el salario mínimo se contrajo 15% en términos reales como consecuencia de la aceleración inflacionaria. En enero de 2024, la caída fue todavía mayor y alcanzó el 17%.

Aunque posteriormente hubo algunos meses en los que las actualizaciones nominales lograron acompañar o superar la inflación, esa recuperación fue transitoria y no alcanzó para revertir la tendencia descendente.

El informe destacó que el valor real del salario mínimo quedó por debajo del registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

También se encuentra 66,7% por debajo del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, por lo que actualmente representa apenas un tercio del poder adquisitivo que tenía en aquel momento.

Los salarios formales volvieron a perder contra la inflación

Según un análisis de Invecq, en mayo las remuneraciones de los trabajadores registrados aumentaron 1,8% en términos nominales, frente a una inflación del 2,1%. Esto implicó una caída real del 0,3% mensual y del 3,4% interanual.

Dentro del segmento formal, los salarios de los trabajadores privados registrados retrocedieron 0,1% real frente a abril y 2,9% en comparación con mayo del año pasado. En el sector público, el deterioro fue mayor: las remuneraciones cayeron 0,6% mensual y 4,3% interanual en términos reales.

En el promedio de los primeros cinco meses de 2026, el salario registrado acumuló una contracción real del 3,1% interanual. La pérdida fue del 3,2% entre los trabajadores privados y del 3% en el sector público.

Los datos coinciden con el diagnóstico presentado por el informe de la UBA. De acuerdo con el Índice de Salarios del INDEC, las remuneraciones reales del sector privado quedaron en mayo 3,6% por debajo de noviembre de 2023.

La remuneración promedio de los asalariados privados relevada por el SIPA, por su parte, sufrió una caída real del 3% en marzo y del 0,2% en abril. Los datos preliminares anticipan un nuevo retroceso del 2% durante mayo, que llevaría al ingreso promedio a ubicarse alrededor de 3% por debajo de noviembre de 2023.

En términos nominales, la remuneración promedio de los asalariados registrados privados habría alcanzado los $2.096.087 en mayo. Sin embargo, medida a precios constantes, se encuentra 19,8% por debajo del máximo registrado en 2013.

La situación resulta todavía más desfavorable para los trabajadores estatales. El salario real del sector público acumuló una pérdida del 17,8% frente a noviembre de 2023 y se ubicó 41% por debajo del máximo alcanzado una década atrás.

FN