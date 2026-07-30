Escala salarial UOCRA: cuáles son los sueldos básicos fijados para el mes de agosto

La Secretaría de Trabajo de la Nación homologó, mediante resolución con fecha del 02/06/2026, el acuerdo paritario celebrado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y el sector empleador. La medida estableció la pauta de aumentos salariales aplicables a las distintas categorías comprendidas dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y N° 577/10 para los meses de junio, julio y agosto de 2026.
El entendimiento selló para el mes de agosto un incremento salarial del 1,9% acumulativo sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de julio de 2026. Asimismo, la norma dispuso la incorporación por absorción en las planillas del período de la suma no remunerativa correspondiente al mes de julio.
En lo que respecta a las contribuciones obligatorias, los empleadores alcanzados retendrán un 2% mensual en concepto de aporte extraordinario solidario sobre las remuneraciones sujetas a aportes legales con destino a la organización sindical.
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Las escalas vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo 577/10 en agosto
Para el personal comprendido dentro del CCT 577/10, los valores determinados para cada especialidad a partir del 1 de agosto de 2026 se dividen de la siguiente manera:
Sector Canalización:
-Categoría Oficial Especializado: Zona A básico $8.137; Zona B básico $8.137, adicional zona desfavorable $893, total $9.029; Zona C básico $8.137, adicional zona desfavorable $4.394, total $12.530; Zona C Austral básico $ 8.137, adicional zona desfavorable $8.137, total $16.273.
-Categoría Oficial: Zona A básico $6.649; Zona B básico $ 6.649, adicional zona desfavorable $724, total $7.373; Zona C básico $6.649, adicional zona desfavorable $4.521, total $11.170; Zona C Austral básico $6.649, adicional zona desfavorable $6.649, total $13.298.
-Categoría Medio Oficial: Zona A básico $5.972; Zona B básico $5.972, adicional zona desfavorable $652, total $6.624; Zona C básico $5.972, adicional zona desfavorable $4.539, total $10.511; Zona C Austral básico $5.972, adicional zona desfavorable $5.972, total $11.944.
-Categoría Ayudante: Zona A básico $5.383; Zona B básico $5.383, adicional zona desfavorable $591, total $5.974; Zona C básico $5.383, adicional zona desfavorable $4.575, total $9.958; Zona C Austral básico $5.383, adicional zona desfavorable $5.383, total $10.766.
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Sector Líneas e Instalación:
-Categoría Oficial Especializado: Zona A básico $8.352; Zona B básico $8.352, adicional zona desfavorable $916, total $9.267; Zona C básico $8.352, adicional zona desfavorable $4.510, total $12.861; Zona C Austral básico $8.352, adicional zona desfavorable $8.352, total $16.703.
-Categoría Oficial: Zona A básico $6.801; Zona B básico $6.801, adicional zona desfavorable $741, total $7.542; Zona C básico $6.801, adicional zona desfavorable $4.625, total $11.426; Zona C Austral básico $6.801, adicional zona desfavorable $6.801, total $13.603.
-Categoría Medio Oficial: Zona A básico $ 6.028; Zona B básico $6.028, adicional zona desfavorable $658, total $6.685; Zona C básico $6.028, adicional zona desfavorable $4.581, total $10.609; Zona C Austral básico $6.028, adicional zona desfavorable $6.028, total $12.056.
-Categoría Ayudante: Zona A básico $5.523; Zona B básico $5.523, adicional zona desfavorable $606, total $6.130; Zona C básico $5.523, adicional zona desfavorable $4.695, total $10.218; Zona C Austral básico $5.523, adicional zona desfavorable $5.523, total $11.047.
Sector Empalme:
-Categoría Oficial Especializado: Zona A básico $8.586; Zona B básico $8.586, adicional zona desfavorable $942, total $9.528; Zona C básico $8.586, adicional zona desfavorable $4.636, total $13.222; Zona C Austral básico $8.586, adicional zona desfavorable $8.586, total $17.172.
-Categoría Oficial: Zona A básico $7.004; Zona B básico $7.004, adicional zona desfavorable $763, total $7.767; Zona C básico $7.004, adicional zona desfavorable $4.763, total $11.767; Zona C Austral básico $7.004, adicional zona desfavorable $7.004, total $14.008.
-Categoría Medio Oficial: Zona A básico $6.285; Zona B básico $6.285, adicional zona desfavorable $686, total $6.970; Zona C básico $6.285, adicional zona desfavorable $4.776, total $11.061; Zona C Austral básico $6.285, adicional zona desfavorable $6.285, total $12.569.
-Categoría Ayudante: Zona A básico $5.697; Zona B básico $5.697, adicional zona desfavorable $625, total $6.322; Zona C básico $5.697, adicional zona desfavorable $4.842, total $10.539; Zona C Austral básico $5.697, adicional zona desfavorable $5.697, total $11.393.
JSM