Las fechas de pago para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires en agosto 2026

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de pagos de haberes correspondiente al mes de julio para la totalidad de los empleados de la administración pública bonaerense. Los desembolsos comenzarán los primeros días de agosto y se extenderán de forma progresiva.

El esquema oficial fue diseñado para ordenar las acreditaciones de forma sucesiva. La distribución abarcará tanto a los ministerios y organismos centralizados como a los poderes del Estado y a los sectores pasivos de la provincia.

Los primeros depósitos comenzarán en la apertura del mes y se extenderán durante cuatro jornadas consecutivas, garantizando la cobertura salarial de la totalidad de la planta estatal bonaerense.

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Por qué los pagos a empleados públicos son escalonados en PBA

El esquema instrumentado por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires asigna una fecha específica a cada área de la administración pública provincial para la acreditación de los sueldos del mes de julio. Esta modalidad organizativa permite estructurar de manera previsora las transferencias a los trabajadores estatales de acuerdo con el sector en el que prestan sus servicios.

El esquema oficial de pago de haberes a empleados estatales fue diseñado para ordenar las acreditaciones de forma sucesiva.

La difusión temprana del cronograma oficial por parte del Ejecutivo bonaerense tiene como objetivo principal brindar certeza a los agentes provinciales sobre el momento exacto en el que dispondrán de sus ingresos. De esta manera, el personal activo de la provincia puede planificar sus compromisos salariales y financieros con anticipación.

Asimismo, la publicación anticipada de estas fechas busca contribuir a la transparencia de la gestión pública en lo que respecta a la administración presupuestaria y salarial. El cumplimiento de este programa distribuido a lo largo de la primera semana de agosto garantiza el ordenamiento del proceso de pago en la totalidad de las dependencias estatales de la provincia.

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Empleados estatales: cronograma de pagos en PBA en agosto 2026

Los haberes de los empleados públicos comenzarán a abonarse a partir del próximo viernes 31 de julio. Los primeros en recibirlos serán aquellos dependientes de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda.

Los haberes de los empleados públicos comenzarán a abonarse a partir del próximo viernes 31 de julio.

Por otro lado, los pagos continuarán el lunes 3 de agosto, fecha en la que recibirán sus salarios los trabajadores de áreas de seguridad, el desarrollo social y el sistema penitenciario. Esto incluye el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Las siguientes áreas que recibirán sus cobros están relacionadas con la atención sanitaria y protección social para fuerzas policiales. Es por ello que el 4 de agosto recibirán sus sueldos los empleados del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. Luego, el miércoles 5, será el turno de los organismos de control y áreas de gestión.

Para los empleados, recibir beneficios es tan importante como su sueldo

Al mismo tiempo, los trabajadores de varios ministerios también recibirán sus haberes en esta fecha, como el de Economía, el de Mujeres y Diversidad, Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Infraestructura y Servicios Públicos, Justicia y Derechos Humanos, Comunicación Pública, Ambiente, Hábitat y Desarrollo Urbano y Transporte.

El Poder Judicial recibirá sus haberes el próximo jueves 6 de agosto, mientras que el 7, último día de pago para los empleados estatales, los obtendrán aquellos vinculados al sistema educativo, es decir, Dirección General de Cultura y Educación y a la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

JSM/MSS