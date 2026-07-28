La Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA) cerró un acta acuerdo de recomposición salarial con la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (C.A.A.F.) en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 733/15. El entendimiento fija los nuevos básicos y sumas no remunerativas para el bimestre julio-agosto de 2026.

Nuevos sueldos de SENASA para el mes de julio de 2026

Según lo rubricado por las partes, el esquema actualiza la última escala del mes de junio de 2025 para mantener el nivel de los salarios con antigüedad inicial y preservar la paz social. El entendimiento incluye el pago de una suma no remunerativa por única vez abonada en dos cuotas iguales durante julio y agosto.

De cuánto es el sueldo mensual por categoría en julio de 2026

Los valores acordados para la liquidación correspondiente al mes de julio de 2026 establecen las siguientes remuneraciones mensuales básicas y montos no remunerativos según cada escalafón:

- Operario categoría 1: básico mensual de $ 1.596.002 y primera cuota no remunerativa de $ 75.940.

- Operario categoría 2: básico mensual de $ 1.533.579 y primera cuota no remunerativa de $ 72.970.

- Operario categoría 3: básico mensual de $ 1.471.156 y primera cuota no remunerativa de $ 70.000.

- Operario categoría 4: básico mensual de $ 1.358.847 y primera cuota no remunerativa de $ 64.656.

Sueldos de telefónicos UPJET en julio de 2026: las escalas acordadas

- Administrativo-Venta categoría 1: básico mensual de $ 1.596.101 y primera cuota no remunerativa de $ 75.945.

- Administrativo-Venta categoría 2: básico mensual de $ 1.533.674 y primera cuota no remunerativa de $ 72.974.

- Administrativo-Venta categoría 3: básico mensual de $ 1.471.245 y primera cuota no remunerativa de $ 70.000.

- Conductor categoría 1: básico mensual de $ 1.733.374 y primera cuota no remunerativa de $ 82.476.

- Conductor categoría 2: básico mensual de $ 1.621.058 y primera cuota no remunerativa de $ 77.132.

Esquema de jornales, horas y la reserva para la paritaria de septiembre

Las planillas anexas al acuerdo detallan los valores por hora y jornada para cada segmento. En el sector de operarios, el jornal diario de la categoría 1 se ubicó en $ 63.840, mientras que el valor de la hora quedó fijado en $ 7.980. Para la categoría 4, el jornal ascendió a $54.354 y la hora a$ 6.794.

En la rama de conductores, la categoría 1 percibe una hora de $8.667 y un jornal de$ 69.335 durante el mes de julio. En tanto, la categoría 2 registra una hora de $8.105 y un valor por jornada completa de$ 64.842.

Sueldos de bioquímicos en julio 2026: la escala de SAFYB

El documento prevé una cláusula de reserva conforme al artículo 103 de la Ley N° 20.744 para la negociación paritaria a pactarse en septiembre de 2026. Se reservará la mitad de la segunda cuota no remunerativa de agosto para adquirir carácter remunerativo e incorporarse sumada a los básicos de ese mes.

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