El fin de semana arrancó con una pésima noticia para decenas de familias y un nuevo golpe a la salud pública nacional. El viernes por la noche, en medio del más absoluto hermetismo y sin explicaciones oficiales, 64 trabajadores del Hospital Posadas se enteraron de que sus contratos habían sido dados de baja. Esta jugada, que en la práctica funciona como una ola de despidos directos, elevó a más de 200 el número de cesantías en el centro médico desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada y desató la furia de las organizaciones gremiales.

La encargada de visibilizar la situación fue Victoria Rodríguez, secretaria general de CICOP-Posadas. La dirigente sindical reveló cómo se manejaron los recortes en las sombras y apuntó contra el silencio del Gobierno. "Nos enteramos el viernes a la noche de una lista de 64 no renovaciones de contratos que, en los hechos, son despidos. El hospital no emitió ningún comunicado que explique los motivos", cuestionó la referente, quien ya anticipó la organización de inminentes medidas de fuerza.

El comunicado de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa)

El impacto de este achique no es un dato estadístico más. El Posadas funciona como una de las instituciones nacionales de mayor complejidad, absorbiendo todos los días a pacientes críticos derivados de distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) advirtieron que limpiar la planta de personal perjudica directamente la capacidad de atención en quirófanos y consultorios.

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A la par de esta situación, los pasillos de los hospitales atraviesan un escenario de presión récord. La propia federación marcó que esta reducción de profesionales se ejecuta en el peor momento posible: cuando las guardias públicas desbordan de pacientes que ya no logran sostener una cobertura médica privada, comprar remedios o pagar tratamientos de sus bolsillos. En lugar de reforzar el sistema para contener ese éxodo social, el ajuste achica los márgenes operativos.

Esta postal de tensión está lejos de ser un caso aislado. Fesprosa explicó que la asfixia del Posadas se replica en otros organismos nacionales, donde los equipos de salud conviven con sueldos licuados por la inflación, contrataciones sumamente precarias y un presupuesto general que no da abasto.

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Asambleas urgentes y un plan de lucha conjunto

Frente al avance de los despidos, el gremio nacional decidió cerrar filas con la seccional de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y pidió avanzar de inmediato hacia una asamblea. La estrategia es juntar en una misma mesa a todos los sindicatos con representación dentro del hospital para armar una protesta contundente. Para darle mayor peso al reclamo, también convocaron a organismos de derechos humanos, movimientos sociales y a la comunidad entera para blindar la protesta.

A través de un documento difundido, los representantes de la salud pusieron sobre la mesa sus exigencias innegociables. Primero, reclamaron la restitución inmediata a sus puestos de las 64 personas afectadas este fin de semana. Segundo, exigieron que el Estado dé marcha atrás con todas las cesantías aplicadas desde que arrancó la gestión libertaria.

El mensaje final de los médicos y enfermeros va directo al corazón de la política económica oficial. Con la bandera de la atención pública en alto, el frente sindical exigió el fin inmediato de los recortes en el Posadas y reclamó que se protejan tanto las fuentes de trabajo como las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el derecho a la salud.

TC/ML