Un bebé con anemia severa recibió una transfusión en el útero materno

El equipo de salud del Hospital Garrahan realizó un procedimiento de alta complejidad que no se había llevado a cabo antes en la historia de la institución.

Se trata de una transfusión intrauterina a un bebé de 26 semanas de gestación con diagnóstico de anemia fetal severa.

El procedimiento fue posible gracias a la experiencia y el trabajo interdisciplinario de los equipos.

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La paciente, llegada desde Tierra del Fuego se internó en el Garrahan con un embarazo de alto riesgo y un feto con compromiso vital.

Tras una reevaluación integral de la madre y del bebé, el equipo definió la realización de una transfusión intrauterina para tratar una anemia severa de origen aún desconocido, una intervención que puede evitar complicaciones graves como insuficiencia cardíaca, daño neurológico e incluso la muerte fetal.

Actualmente, tanto la madre como el feto evolucionan favorablemente y continúan bajo un estricto seguimiento para evaluar su evolución y la eventual necesidad de nuevas intervenciones.