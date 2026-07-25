Mar del Plata Coffee Cup 2026: cumbre cafetera con entrada libre

El café de especialidad vuelve a ser protagonista absoluto durante estas vacaciones de invierno en la costa atlántica.

Hoy y mañana, el emblemático NH Gran Hotel Provincial se convertirá en el epicentro nacional del sector con la llegada de la Mar del Plata Coffee Cup 2026 (@mardelplatacoffecup).

Este importante evento con entrada libre y gratuita promete reunir a miles de aficionados y profesionales en dos jornadas únicas.

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La extensión del horario, previsto de 10 a 20 horas los dos días, jugará a favor de los amantes del café y todo el entorno que lo rodea.

Se trata, en definitiva, de una exposición dedicada al café de especialidad que reúne competencias, experiencias, formación y comunidad en un mismo espacio, y que tiene, además, el objetivo de posicionar a Mar del Plata como una referencia nacional dentro del universo cafetero y generar un punto de encuentro para todos los actores de la cadena de valor del café.

La organización de este evento estará a cargo de Ignacio Ghirardelli (@nachocafetero) y Carolina Molina (@caromolinabarista). En este sentido, los referentes de la movida gastronómica confían que la “cita marcará un hito para la cultura cafetera marplatense y la industria nacional”.

Con un espacio de 2.500 m2, la exposición albergará a más de 60 marcas y tostadores representativos de 20 ciudades argentinas. La propuesta incluye degustaciones, talleres de cata, seminarios sobre tueste y experiencias sensoriales adaptadas tanto para principiantes como para expertos.

La dimensión internacional estará marcada por la visita de caficultores de Colombia y Perú, quienes viajarán desde sus fincas para compartir cosechas exclusivas con el público. Entre las presencias más destacadas figura Marlon Rojas, reconocido campeón colombiano de catación. Por su parte, el periodista Nicolás Artusi (@sommelierdecafe) presentará el sábado su nuevo libro “Atlas del Café”, en una jornada especial que incluirá firma de ejemplares.

El certamen contará además con la participación de figuras y divulgadores como Majo Quinteros, Diego Lobo, Ignacio “Nacho Cafetero” Ghirardelli y Lautaro Olmedo. Uno de los puntos más atractivos de la programación serán las competencias oficiales de Cup Tasters, Latte Art y AeroPress. Más de 60 baristas de todo el país competirán bajo la atenta mirada de un jurado de diez especialistas marplatenses.