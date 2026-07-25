Mejoró la cobertura vacunal, pero aún no se alcanzan las metas

Después de varios años en los que la caída de las coberturas vacunales fue una constante que encendió alarmas entre pediatras, infectólogos y organismos internacionales, la Argentina mostró, por primera vez, una señal de recuperación.

Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud de nación, correspondientes a la campaña del año 2025 las principales vacunas que integran el Calendario Nacional volvieron a superar el 90% de cobertura, un umbral que no se alcanzaba desde antes de la pandemia y que representa el mejor desempeño de los últimos años.

La mejora llega apenas unos días después de que un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF volviera a ubicar a la Argentina entre los países de América con coberturas insuficientes en vacunas esenciales y estimara que unos 100 mil niños no llegaron a recibir ninguna dosis.

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Ese trabajo había advertido que el país seguía lejos de los niveles necesarios para evitar brotes de enfermedades prevenibles como sarampión, difteria o tos convulsa.

Los nuevos registros del Ministerio muestran un escenario más alentador. Las cinco vacunas consideradas “trazadoras” del primer año de vida –BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo– superaron el 90% de cobertura.

La BCG alcanzó el 93,5%; Hepatitis B neonatal, el 92%; Quíntuple, el 91,6%; IPV, el 91,3%; y Neumococo, el 90,1%. Todas mejoraron respecto 2024 e incluso quedaron encima de los valores registrados en 2022.

El crecimiento fue especialmente marcado en las dosis aplicadas al nacimiento y durante los primeros meses de vida. La vacuna contra la Hepatitis B neonatal aumentó nueve puntos respecto del año anterior, mientras que la BCG creció 6,4 puntos. También mejoraron la Quíntuple, la antipoliomielítica IPV y la antineumocócica.

Otro dato destacado fue el avance de la vacuna contra el Virus Sincicial, incorporada recientemente al Calendario Nacional para embarazadas. En apenas su segundo año de implementación alcanzó una cobertura del 74%, por encima del 67,8% registrado en 2024. Su objetivo es proteger a los recién nacidos frente a las formas más graves de bronquiolitis.

También hubo avances en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), luego del cambio al esquema de dosis única con vacuna nonavalente. La cobertura oportuna pasó del 55,5% al 61,2% entre las mujeres y del 50,9% al 56,5% entre los varones de 11 años. Aunque todavía está lejos de las metas sanitarias, el cambio representa una mejora respecto de los años previos.

No obstante, el panorama sigue mostrando áreas críticas. Las vacunas de refuerzo de los 5 y 11 años continúan muy por debajo del objetivo del 90%. La segunda dosis de triple viral llegó apenas al 54,8%; la triple bacteriana celular al 58,3%; el refuerzo contra la poliomielitis al 57,2%; y el de varicela al 56%. Estos niveles generan preocupación ya que son precisamente los refuerzos los que consolidan la inmunidad comunitaria.

Las causas de la mejora. Desde el Ministerio de Salud atribuyen parte de la mejora al fortalecimiento del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), que desde 2023 registra cada dosis aplicada de manera individualizada y permite contar con datos más precisos y oportunos. Esa nominalización también explica que las cifras actuales sean más comparables y reflejen con mayor fidelidad la situación actual.