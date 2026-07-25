Se viene una nueva edición de la Feria de Editores

En un par de semanas se hará la nueva edición –la 15ª– de la Feria de Editores (FED), un evento que se hace en forma ininterrumpida desde el 2013.

Su foco es fomentar el encuentro entre lectoras y quienes editan, para conversar sobre libros, catálogos y las experiencias de lectura. Vale recordar que en su edición 2025 esta movida convocó a más de 30 mil lectores que la visitaron.

Como en los últimos años, participarán más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros.

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El tema convocante será la mirada sobre el pasado y su construcción actual. De hecho, será el tema de cierre, en una charla que estará a cargo de la historiadora Camila Perochena llamada Editar el pasado para gobernar el presente. La historia no es un libro cerrado, sino un texto en constante reescritura.

Otro evento convocante de la FED será una entrevista pública al dramaturgo Mauricio Kartún girará en torno a los cuatro momentos creativos para entender la escritura como un cuerpo vivo, las reglas, las limitaciones y cómo perder el miedo a lo seguro.

Se destacan también charlas sobre la relación entre literatura y oralidad; el derecho a la ciudad versus la gentrificación; escribir entre la ficción y la memoria; la correspondencia de Walter Benjamin; la filosofía, la ficción y la física contemporánea; las formas de pensarse y escribir en formatos de diario, crónica y no ficción; y textos sobre aquello que no se domestica. También, habrá una conversación literaria y filosófica sobre Borges, y una charla sobre cómo piensa y escribe la nueva generación de escritoras rioplatenses.

Reforma de la ley. Por otra parte, la FED se une al repudio de todas las editoriales y librerías independientes, así como también las cadenas de librerías de Argentina ante el intento gubernamental de derogación de la Ley 25.542.

Esta ley es ejemplo en todo Latinoamérica y se inspiró en los principales mercados editoriales del mundo: Francia, Alemania y España. Luego fue emulada por Portugal, Italia, Austria, Japón, Países Bajos y varios países más.

Como comunidad, la FED insta a reflexionar sobre la importancia de preservar y fortalecer nuestro ecosistema literario. Juntos, editoriales, librerías y lectores podemos debatir mejoras a la ley, cambios, pero no se puede derogar unilateralmente una ley que se gestó en el debate y con información de calidad.