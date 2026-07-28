Para los empleados, recibir beneficios es tan importante como su sueldo

La fuerza laboral atraviesa un proceso de redefinición profunda. Según Wellhub, el 88% de los empleados valora los beneficios al mismo nivel que el sueldo, priorizando estabilidad, bienestar integral, capacitación y compatibilidad con su proyecto de vida. El salario sigue siendo importante, pero ya no es la única variable decisiva para aceptar o permanecer en un empleo.

Algo de esto ya se había adelantado en el estudio de mercado desarrollado por Grupo Gestión en 2021, cuando vimos que el 62% de los consultados considera que el rol de los beneficios es mejorar el equilibrio entre la vida personal y la laboral. Esto es, si el beneficio permite vivir mejor, con un mismo ingreso, el cambio de trabajo es una opción a considerar seriamente.

Este cambio impulsa a las organizaciones a repensar su arquitectura de beneficios como parte central de su estrategia de negocio.

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A nivel global, hay consenso sobre que los beneficios representan una inversión con impacto directo en la productividad y la retención de los recursos humanos. El MetLife Workforce Well-Being Report 2026 muestra que por cada dólar destinado a salud y bienestar de los empleados, el retorno promedio es 2,3 veces mayor, gracias al aumento de la productividad, la reducción del ausentismo y la fidelización.

Los colaboradores reportan ser un 25% más productivos y tomar un 10% menos de días de baja por enfermedad cuando cuentan con beneficios sólidos. En términos de competitividad, esto significa que las empresas que gestionan sus beneficios como infraestructura de resiliencia logran enfrentar mejor los desafíos del entorno laboral.

Por su parte, la consultora PwC confirma que las compañías están ampliando su oferta hacia esquemas más flexibles y personalizados, adaptados a distintas etapas de vida y necesidades.

En paralelo, la asociación internacional REBA identifica como tendencia para 2026 la consolidación de beneficios vinculados a cultura positiva y respetuosa, equilibrio entre lo laboral y lo personal, oportunidades de formación y desarrollo, trato justo e igualitario y seguridad laboral.

Estos elementos conforman una arquitectura que sostiene a la organización cuando el contexto se vuelve incierto y que, además, responde a la demanda de coherencia de las nuevas generaciones, que esperan que las empresas integren discurso y práctica.

Pero al mismo tiempo, las necesidades de los colaboradores y sus expectativas cambian y esto requiere un trabajo para responder con asertividad sobre esas variaciones. En este sentido, la gestión de beneficios se transforma en un factor de competitividad y en un puente hacia relaciones laborales más sólidas.

Reconocer a los beneficios como una infraestructura de resiliencia implica entender que la capacidad de adaptación de una organización no depende solo de la tecnología o de los modelos de negocio, sino también —y en gran medida— de las personas.

En un mundo donde el cambio es la única constante, las empresas que logren ofrecer a su gente una sensación de estabilidad estarán mejor preparadas para enfrentar crisis, adaptarse a nuevas demandas y sostener su competitividad.

Los beneficios corporativos ya no son un complemento: son el nuevo motor que impulsa el bienestar y proyecta la competitividad hacia el futuro.

*Presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, abogado (UCA).