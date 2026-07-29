Las planillas de remuneraciones del Sistema Federal de Manejo del Fuego, encuadradas en el Decreto Nº 192/21, determinaron la grilla de haberes que rige a partir del 1º de julio de 2026 para el personal del sector. El esquema salarial oficial fija las escalas de básicos asociadas al adicional de grado para cada escalafón, además de establecer los montos por unidades distributivas de complementos y suplementos.

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El valor de la Unidades Remunerativas (U.R.) quedó determinado en $ 916,33 para todo el esquema de liquidación correspondiente al séptimo mes del año. La reglamentación especifica que estas sumas en moneda nacional no incluyen la cifra fija no bonificable de $4.000 que aplica a las remuneraciones inferiores a$ 60.000 a valores de enero de 2020.

Los sueldos iniciales por categoría para julio de 2026

Los ingresos asignados al grado inicial 0 dentro de la escala vigente desde el 1º de julio de 2026 contemplan los siguientes valores para las posiciones operativas del organismo:

- Categoría B5: registra un sueldo inicial de $1.193.977,99 para el grado 0.

- Categoría B4: contempla un haber de $1.038.201,89 en el nivel inicial.

- Categoría B3: fija la remuneración para el grado 0 en $933.740,27.

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- Categoría B2: ubica el ingreso correspondiente al grado inicial en $852.186,90.

- Categoría B1: el monto básico determinado para el nivel 0 es de $805.454,07.

- Categoría B0: alcanza una cifra salarial inicial de $715.653,73 para el primer grado.

Los montos máximos por grado y el detalle de suplementos

En el extremo superior de la grilla de adicionales de grado, la categoría B5 en el grado 10 alcanza durante el mes de julio una remuneración de $ 1.803.337,44. Para la categoría B4 en el grado 10, la suma se ubica en $ 1.495.450,56. En el caso del escalafón B3, el haber máximo para el grado 10 asciende a $ 1.304.853,92. Por su parte, la categoría B2 logra $ 1.213.220,92 en el grado 10, la B1 llega a $ 1.159.157,45 y la categoría B0 cierra el escalafón máximo de grado en $ 1.029.038,59.

En el rubro de los suplementos por capacitación, el tramo de Capacitación Profesional (35%) reporta $ 417.892,30 para B5; $ 363.370,66 para B4; $ 326.809,09 para B3; $ 298.265,42 para B2; $281.908,92 para B1 y$ 250.478,81 para la categoría B0. Asimismo, la asignación por Capacitación Técnica (25%) oscila entre $ 178.913,43 para la categoría B0 y $ 298.494,50 para la B5. La Función de Responsabilidad Superior fija $ 274.899,00 en la categoría B5 y $ 183.266,00 en B4.

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Respecto a las compensaciones transitorias para personal contratado, el adicional por Formación Universitaria (20%) otorga $ 238.795,60 en la categoría B5 y $ 143.130,75 en la B0. Los ítems por Operativo (7,5%) y Planta Permanente (7,5%) registran valores idénticos que van desde $53.674,03 en B0 hasta$ 89.548,35 en B5. La Compensación Extraordinaria por día se fijó en $ 117.290,24, mientras que la Compensación por Función de Coordinación otorga $274.899,00 para Brigada y$ 183.266,00 para Cuadrilla.

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