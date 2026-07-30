El Tesoro captó otros US$ 150 millones con el Bonar 29

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves US$ 15$ millones mediante el bono hard dollar AO29, luego de recibir ofertas por US$ 153 millones durante la segunda rueda de la última licitación de julio.

El Gobierno logró un rollover del 144,5% en la licitación de deuda y captó US$ 309 millones con Bonar 29

El título, que vence el 31 de octubre de 2029, fue colocado a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 8,33%, equivalente a una tasa nominal anual del 8,02%.

El Tesoro consiguió un rollover del 144,5%

La captación de dólares se sumó al resultado de la licitación realizada el miércoles, en la que el Tesoro recibió ofertas por $13,98 billones y adjudicó $12,21 billones frente a vencimientos por aproximadamente $8,45 billones. Así finanzas obtuvo un rollover del 144,53%, por lo que logró renovar la totalidad de los compromisos y captar cerca de $3,76 billones adicionales.

Según Equilibra, se trató del segundo rollover más elevado desde julio de 2025. Sin embargo, el plazo promedio de la deuda colocada fue de 10,8 meses, el menor registrado desde marzo, lo que muestra que el Gobierno consiguió financiamiento adicional, aunque sin extender significativamente la duración promedio de todos los instrumentos.

La demanda fue equivalente a aproximadamente 1,15 veces el monto finalmente aceptado por el Tesoro. Desde el sitio especializado Licitaciones.ar destacaron que el volumen de ofertas le otorgó a Finanzas margen para seleccionar las propuestas y eventualmente intentar reducir el costo de financiamiento en las próximas subastas, siempre que el interés de los inversores se mantenga.

El Gobierno busca despejar los vencimientos de 2027

"En términos generales, al igual que en la licitación anterior, el gobierno pareció priorizar el volumen colocado por sobre la extensión de plazos. El plazo promedio ponderado de la licitación, incluyendo el canje de instrumentos dólar linked de la semana pasada, fue de 9,2 meses", señala un reporte de Max Capital.

"El Tesoro continuó pagando un leve premio respecto de las tasas del mercado secundario para extender los vencimientos. Con una tasa de rollover superior al 100%, la liquidez del sistema financiero debería reducirse y, en ausencia de nuevas fuentes de liquidez, es probable que se observe cierta presión sobre las tasas del mercado secundario. La liquidez estacionada en el BCRA ascendía a ARS2,6 billones al 28 de julio", agregaron.

FN