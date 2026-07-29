La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles 29 de julio un total de $12,21 billones en la última licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por $13,98 billones.

De esta manera, el equipo económico alcanzó un rollover del 144,53% sobre los compromisos que vencían durante la jornada, equivalentes a aproximadamente $8,45 billones. Esto implica que, además de renovar la totalidad de los vencimientos, el Tesoro obtuvo financiamiento neto cercano a los $3,76 billones.

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La mayor parte de la colocación se concentró en la nueva LECAP con vencimiento el 16 de octubre de 2026, identificada como S16O6. Finanzas adjudicó $4,61 billones a una tasa efectiva mensual del 2,05%, equivalente a una tasa interna de retorno efectiva anual del 27,57%.

También se colocaron $4,72 billones en el bono TMVE8, con vencimiento el 31 de enero de 2028, cuyo rendimiento está vinculado a la tasa TAMAR más un margen del 6,64%.

Entre ambos instrumentos concentraron más de tres cuartas partes del monto adjudicado en moneda local.

Bonos CER y cobertura cambiaria

En el segmento ajustado por inflación, el Tesoro adjudicó $870.000 millones en el bono TXMD8, con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, a una tasa interna de retorno efectiva anual del 5,40% por encima de la variación del CER.

La licitación incluyó además dos instrumentos dólar linked, cuyo capital se ajusta de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial.

En el bono D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, se colocaron $670.000 millones a una tasa efectiva anual del 7,25%. Por su parte, el nuevo título D15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027, recibió adjudicaciones por $1,33 billones a una tasa efectiva anual del 5,51%.

En conjunto, los instrumentos vinculados con el dólar oficial captaron alrededor de $2 billones.

Por último, Finanzas adjudicó US$ 309 millones en el bono hard dollar AO29, con vencimiento el 31 de octubre de 2029. El instrumento se colocó a una tasa interna de retorno efectiva anual del 8,33%, equivalente a una tasa nominal anual del 8,02%.

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, comentó en X: "Si solo consideramos los vencimientos antes de la elección ($6,61B), el rollover es del 78,7% por lo que reduce la carga de vencimientos de cara al proceso electoral y se hizo de un colchón de $5,6B que vencen después de la elección. Esto se debe a que el bono más demandado fue el título dual, que paga la mejor tasa entre depreciación y TAMAR".

Y agregó: "Respecto al Bonar AO29: se colocaron US$ 309 millones a una tasa del 8,33% TIREA. Esto se explica en parte por la suba reciente del canje (brecha entre MEP y CCL), que genera un retorno cercano al 4% a quienes ingresen dólares al país. En consecuencia, las tasas arbitran y medidas en dólar MEP son menores, permitiéndole al gobierno mostrar una mejor foto de tasas, lo que refuerza la idea que no solo se sienten cómodos con el cepo, sino que es una pata clave de su programa financiero".

El Tesoro convalidó un premio sobre el mercado secundario

El analista financiero Sebastián García advirtió que varios de los instrumentos adjudicados ofrecieron rendimientos superiores a los observados en títulos comparables dentro del mercado secundario.

En el caso de la LECAP S16O6, García calculó que el título salió con una tasa efectiva anual aproximadamente 2,5 puntos porcentuales superior a la de su comparable en la curva secundaria.

También señaló una diferencia en el tramo dólar linked. El nuevo D15E7 fue adjudicado a una tasa interna de retorno efectiva anual del 5,51%, mientras que el D31M7 cerró la rueda en el mercado secundario con una TIR del 3,29%. La diferencia entre ambos rendimientos fue de 2,22 puntos porcentuales.

“En un contexto de fuerte demanda, con un rollover del 144,5%, el Tesoro igualmente decidió convalidar tasas por encima de las que mostraba el mercado secundario”, sostuvo García.

Para el analista, se trata de un elemento que deberá seguirse de cerca al evaluar la estrategia oficial de financiamiento y el costo que enfrenta el Tesoro para extender los vencimientos y captar fondos adicionales.

La Secretaría de Finanzas recordó que este jueves 30 de julio se realizará, hasta las 13, una segunda vuelta para el AO29. En esa instancia se ofrecerá un monto adicional de hasta US$150 millones al mismo precio de corte determinado en la licitación de este miércoles.

FN