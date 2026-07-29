Licitación de deuda: el Gobierno busca renovar $8,5 billones y presenta un nuevo bono dual

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, abrirá este miércoles 29 de julio una nueva licitación de deuda del Tesoro con el objetivo de afrontar vencimientos por alrededor de $8,5 billones que operan el viernes 31. La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00, mientras que la liquidación de los instrumentos adjudicados se realizará al cierre de la semana.

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La principal novedad del llamado será el lanzamiento de un bono dual con ajuste por TAMAR o dólar linked y vencimiento el 28 de enero de 2028. Con el objetivo de brindar una cobertura vinculada tanto al comportamiento del dólar como a la evolución de las tasas.

Desde Dhalmore Capital señalaron que la estrategia oficial “se mantendría en seguir buscando alargar duración, en línea con las últimas licitaciones”. Además, explicaron que el nuevo dual TAMAR/Dólar Linked “refleja que hoy el Gobierno estaría viendo una mayor demanda por cobertura cambiaria que por cobertura frente a la inflación” y que por esa razón reemplaza el esquema TAMAR/CER utilizado en emisiones anteriores.

El menú que ofrece el Tesoro

La licitación incluirá una nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos (S16O6), el bono dual TMVE8 y la lelink D15E7. El menú de esta licitación se compone de los siguientes instrumentos:

Instrumento en pesos a tasa fija:

- Nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (S16O6).

Instrumento dual CER/TAMAR:

- Reapertura del Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/TAMAR más 3% con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TXMD8).

Instrumento dual TAMAR/Dólar Linked:

- Nuevo Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/Dólar Linked con vencimiento el 28 de enero de 2028 (TMVE8).

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Instrumentos Dólar Linked:

- Reapertura de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6).

- Nueva Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de enero de 2027 (D15E7).

Instrumento en dólares:

- Reapertura del Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses al 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029 (AO29).

El AO29 deberá integrarse exclusivamente en dólares estadounidenses y tendrá un monto máximo disponible de valor nominal original (VNO) de u$s1.351 millones, dentro del límite total de emisión previsto para el bono. El Tesoro podrá colocar la totalidad durante la primera rueda del miércoles y, si quedara un remanente, ofrecer hasta VNO u$s150 millones en una segunda vuelta.

La segunda rueda del Bonar 2029 se realizará el jueves 30 de julio entre las 11:00 y las 13:00. Será una licitación por adhesión al precio de corte establecido durante la primera vuelta y no se llevará adelante en caso de que la colocación inicial sea declarada desierta.

Las expectativas del mercado para la licitación

Desde Dhalmore Capital consideraron que la estabilidad de la tasa de caución indica que no habría problemas de liquidez para afrontar el rollover de los $8,5 billones. Sin embargo, remarcaron que el escaso movimiento de las curvas y la reducción de los REPO del Banco Central tampoco muestran un exceso de pesos en el sistema.

La consultora estimó que el nuevo bono TAMAR/Dólar Linked podría registrar una buena demanda por la doble cobertura que ofrece, aunque condicionó ese resultado a que el Tesoro convalide un premio por extender la duración. También señaló que la oferta de una LELINK corta busca brindar cobertura cambiaria y trasladar parte de los vencimientos hacia septiembre, para reducir la concentración prevista en agosto.

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Por su parte, Adcap sostuvo que el nuevo instrumento apunta a ampliar la adhesión y fortalecer la demanda para alcanzar un mayor nivel de refinanciamiento. La firma consideró que la estrategia oficial continúa enfocada en extender la mayor cantidad posible de vencimientos más allá de 2027 y proyectó que el Tesoro podría lograr un rollover del 100%.

No obstante, Adcap advirtió que existe poco margen para absorber pesos adicionales sin generar presión sobre las tasas de corto plazo, luego de estimar que el Banco Central tomó $1,6 billones mediante operaciones de REPO. De todas maneras, indicó que el Tesoro cuenta con $8,3 billones depositados en el BCRA, por lo que una renovación inferior al total de los vencimientos no sería necesariamente considerada un resultado negativo.

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