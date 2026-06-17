Letras del Tesoro: qué son, cómo funcionan y por qué pueden ser una alternativa para inversores conservadores

Las Letras del Tesoro volvieron a instalarse en el debate financiero como una alternativa para quienes buscan inversiones de bajo riesgo y plazos cortos. Durante una entrevista con Canal E, Vanesa Plaza explicó que estos instrumentos forman parte de la renta fija y permiten conocer de antemano cuánto y cuándo se cobrará el capital invertido. “Hoy les traigo otro bono. En algún momento hablamos de lo que era renta fija, renta variable. Este es un instrumento más de la renta fija”, señaló.

La especialista destacó que existen diferentes tipos de letras, como las Lecap o las Lecer, identificadas por distintos tickers dentro del mercado. Según explicó, no es indispensable memorizar cada denominación, ya que el acompañamiento de un asesor financiero resulta clave para elegir la mejor alternativa según el contexto económico. “Yo siempre digo, no es necesario saberse exactamente la denominación exacta, porque por eso tenemos al asesor”, afirmó.

Cómo funcionan las licitaciones y cuáles son sus ventajas

Plaza explicó que las Letras del Tesoro son instrumentos de deuda emitidos por el Estado a través de licitaciones primarias. En ese proceso, los inversores pueden adquirir los títulos a un precio inferior a su valor nominal y obtener una ganancia al vencimiento. “Nos conviene en general comprar en la licitación porque cuando compramos bonos, en realidad nosotros lo que compramos son valores nominales”, indicó.

Además, remarcó que se trata de herramientas especialmente atractivas para perfiles conservadores o moderados debido a su previsibilidad y corto plazo. “Este es un instrumento, la verdad, bastante bueno para un inversor moderado o conservador”, sostuvo.

Otro aspecto relevante es la liquidez. Aunque el inversor puede vender su posición antes del vencimiento si necesita disponer de los fondos, el rendimiento final podría diferir del originalmente proyectado.

Tasas bajas, liquidez y oportunidades futuras

La educadora financiera reconoció que actualmente las Letras del Tesoro enfrentan un contexto menos atractivo debido al nivel de tasas y a la estabilidad cambiaria. “Hoy las tasas están bajas, hoy las letras. No es un instrumento que me genera mucha inversión”, explicó.

Sin embargo, aclaró que estos activos pueden recuperar protagonismo si cambian las condiciones macroeconómicas o si las tasas vuelven a subir.

Finalmente, Plaza dejó una recomendación para quienes recibieron ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, y evalúan invertirlos de inmediato. “La liquidez es importante. Hay momentos, no siempre hay que comprar algo”, advirtió.