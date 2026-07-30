Mercado laboral: por qué crece la economía pero no se genera más empleo formal

El mercado laboral argentino atraviesa una recuperación desigual, con una fuerte diferencia entre los sectores que logran crecer y aquellos que continúan perdiendo empleo formal. En este contexto, este medio se comunicó con Leonardo Piazza, director de LP Consulting.

“Nosotros estamos haciendo foco en la consultora desde hace unos treinta, cuarenta días, todo lo que es la mora en la familia o el atraso de los indicadores de la familia, el empleo, cómo se está comportando el empleo”, explicó Leonardo Piazza al analizar la evolución reciente de la actividad.

Disparidad en el crecimiento del empleo y los salarios

Asimismo, sostuvo que la economía crece de manera desigual y que esa dinámica tiene un impacto directo sobre el empleo. “Si bien esta economía está creciendo en forma despareja, los famosos sectores ganadores y perdedores”, señaló. Además, recordó que, “veíamos que los puestos de trabajo crecían, pero el salario formal bajaba, de alguna manera, caía, y lo único que crecía acá eran los informales y los monotributos”.

Según Piazza, el comportamiento del empleo formal también presenta diferencias importantes entre las distintas ramas de actividad. “En industria, comercio y construcción, que como dato generan casi el 45% del empleo formal, cuando vos comparás la actividad con el empleo, la actividad cayó en este periodo el 9% y cayó el empleo el 6%”, detalló.

Cuál es la situación del sector financiero

En contraste, el sector financiero mostró un crecimiento de la actividad acompañado por una caída del empleo formal. “En el sector financiero se da una particularidad, hay un crecimiento del 12% en la actividad y una baja del empleo formal del 6%”, explicó, y vinculó esa situación con “los retiros voluntarios que los bancos están sacando a los empleados, con la cierre de sucursales físicas, con el cambio del método tecnológico”.

Para el entrevistado, el panorama exige mirar la economía de manera desagregada. “Depende de qué sombrero o de qué cristal lo mires”, afirmó. Y agregó: “Si vos estás en Neuquén es muy probable que el consumo esté creciendo ahí, si vos lo ves en un pueblo del interior que el agro tracciona para bien, está creciendo”.

En ese contexto, pidió medidas para acompañar la transición económica. “Creo que el Gobierno debe empezar a tomar las riendas en el sentido de la remonetización para el crédito”, sostuvo.