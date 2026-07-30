El detrás del enfriamiento de la economía estadounidense: “La pelea de fondo de acá es Estados Unidos versus China”

El economista, Martín Simonetta, conversó con Canal E y se refirió a que la economía de Estados Unidos atraviesa un escenario marcado por el enfriamiento de la actividad, la inflación, las tensiones geopolíticas y el avance del proteccionismo impulsado por Donald Trump.

Martín Simonetta explicó que las próximas elecciones de medio término serán determinantes para el futuro de la administración Trump. “Estamos a 90 días de las elecciones prácticamente en Estados Unidos, las elecciones de medio término que son clave para la gobernabilidad de aquel país”, señaló.

La elección de medio término en Estados Unidos serán determinantes para Donald Trump

Asimismo, destacó que los comicios definirán el margen de acción del presidente estadounidense: “Lo que pase el 3 de noviembre va a determinar lo que va a pasar después con las posibilidades de implementar medidas por parte del presidente Trump”.

Según Simonetta, la economía estadounidense enfrenta un proceso de enfriamiento vinculado con el contexto internacional y las medidas comerciales. “Lo que estamos viendo, y vinculado con Irán y lo del anuncio de mantenimiento de las tasas, es un enfriamiento de la economía de Estados Unidos que encuentra entre una de sus causas la suba del precio del petróleo y el efecto sobre los precios que ha tenido esta suba”, planteó.

Más proteccionismo en Estados Unidos

En ese marco, sostuvo que el proteccionismo genera nuevas tensiones sobre los precios: “Una de las medidas que está intentando tomar el gobierno tiene que ver con más cierre de la economía y más proteccionismo, lo cual a la vez genera más suba de precios”.

Para el entrevistado, el conflicto económico central está relacionado con la competencia entre China y Estados Unidos. “La pelea de fondo de acá es Estados Unidos versus China”, afirmó. Y agregó: “China era el hijo directo de los Estados Unidos hace unas décadas”.

A su vez, explicó que el desafío estadounidense está relacionado con la pérdida de competitividad frente al gigante asiático. “Trump está viendo cómo manifestar esta situación sin lograr solucionar el corazón del problema de Estados Unidos, que es el mayor costo en dólares de la producción de Estados Unidos y de los países desarrollados”, expresó.