Martín Simonetta sobre la economía: "El riesgo país sigue siendo el tendón de Aquiles de Argentina"

El economista, Martín Simonetta, habló con Canal E y analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo, la inflación global y la economía argentina.

En relación con la escalada del conflicto y el aumento del petróleo, Simonetta advirtió sobre sus efectos en la economía mundial. “Aquí estamos analizando un poco la situación del mundo, había habido una paz con Irán, el precio del petróleo se había calmado, bueno, se ha disuelto esa paz, ha vuelto el conflicto, el precio del petróleo volvió a subir fuertemente de los 72 dólares por barrida, de los 77”, planteó.

La suba del petróleo impacta de forma negativa sobre la inflación global

Asimismo, explicó que el escenario energético también tiene consecuencias sobre la inflación. “Esto ha recortado por este año a un 3.6%, la previsión de inflación global es de 4.7%”, sostuvo, y agregó sobre Estados Unidos: “Donde hay una inflación anual de 3.5%, que es un escándalo”.

Según Simonetta, el problema no se limita al petróleo y sus derivados. “No es solamente petróleo, gas, sino distintos tipos de insumos como plásticos, químicos, fertilizantes, todas las materias primas”, resaltó.

Las exportaciones también se verían afectadas ante una nueva suba del petróleo

En cuanto al impacto sobre Argentina, destacó una situación dual: “Por más que Argentina sea productor y exportador de petróleo, como es el caso de YPF, sí que eso es positivo, si suben los precios del petróleo, suben los precios de las exportaciones”. Sin embargo, remarcó que existen efectos negativos: “Pero a la vez nosotros tenemos que importar bienes del resto del mundo que no son petróleo”.

Al analizar la evolución del riesgo país, el entrevistado explicó que se trata de un indicador altamente volátil. “El cálculo del riesgo país se hace a partir de la cotización de los bonos argentinos y así como estén 400 puede bajar a 200 o a 1.400 puntos básicos como pasó en las elecciones del año pasado”, expresó.

En ese sentido, definió al riesgo país como “el gran siempre, el tendón de Aquiles de la economía argentina” y señaló que su evolución dependerá de las expectativas sobre la capacidad de pago de la deuda.