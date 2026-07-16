El modelo de la Selección Argentina: las claves de liderazgo que pueden aplicar las PyMEs

El economista Martín Simonetta habló con Canal E y analizó la resiliencia de las PyMEs argentinas, el liderazgo de la Selección Argentina y la capacidad de adaptación frente a los cambios económicos.

Simonetta aseguró que el fenómeno de la Selección Argentina ofrece enseñanzas que también pueden aplicarse al mundo empresarial. "Es muy interesante ver este fenómeno que estamos viviendo los argentinos", planteó.

Qué pueden aprender las PyMEs argentinas del liderazgo de la Selección

Aunque tenía previsto abordar otro tema, explicó que "es ineludible hablar de Argentina, del equipo y del liderazgo", y trazó un paralelismo entre el seleccionado nacional y las pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, Simonetta recordó que "entre siete y ocho de cada diez empresas argentinas son PyMEs" y remarcó una característica que las diferencia: "Las PyMEs no se van cuando cambian los gobiernos; las circunstancias cambian en la Argentina y se tienen que adaptar. Son todo terreno".

Resiliencia, liderazgo y adaptación: las claves para enfrentar la economía argentina

Además, describió las dificultades que enfrentan cotidianamente. "Tenemos que remar en dulce de leche para sobrevivir en la economía argentina", ejemplificó.

El entrevistado destacó el rol del cuerpo técnico y de Lionel Messi como factores clave para explicar el éxito deportivo. "Vemos un enorme capital emocional y un liderazgo muy fuerte, positivo, por parte del director técnico y también de Messi", afirmó.

Según explicó, ese liderazgo permitió "alinear las energías de todos los jugadores, evitar los conflictos internos" y generar un compromiso colectivo. También valoró la actitud del plantel: "Ver a los jugadores no jugar por el dinero ni por su interés personal, sino jugar por la camiseta, poner todo y mucho más y lograr resultados inesperados".