Juan Luis Bour: "Las reservas siguen siendo un número bajo en la comparación internacional"

El economista, Juan Luis Bour, en contacto con Canal E, sostuvo que el reciente aumento del riesgo país responde principalmente al contexto financiero internacional y advirtió que Argentina todavía enfrenta desafíos importantes para consolidar la estabilidad macroeconómica.

Respecto del comportamiento del riesgo país, Juan Luis Bour explicó que el movimiento no responde exclusivamente a factores locales, sino que tiene que ver con “el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos sobre los mercados de capitales, en particular para los países emergentes como Argentina, lo que se llama flight to quality, es decir, volar hacia la calidad y la calidad es de los bonos del Tesoro Americano”.

A qué se debe la suba del riesgo país

En ese sentido, agregó que, “eso es lo que hace que países emergentes tengan un aumento del riesgo país en este momento y no es sólo el caso de Argentina”, y relativizó el incremento reciente al afirmar que “el riesgo pasó del nivel de 410, 420 a 440, tampoco es un salto impresionante”.

Sobre la política de acumulación de reservas, Bour remarcó que el Banco Central debe continuar comprando divisas pese a las mejoras registradas durante el año. “Las reservas siguen siendo un número bajo en la comparación internacional”, afirmó.

La falta de divisas en Argentina y su comparación con el PBI

Para respaldar ese diagnóstico comparó la situación argentina con otros países de la región: “Nosotros tenemos menos de 50.000 millones de dólares de reservas para un PBI que está arriba de los 700.000 millones”, mientras que “Perú tiene un PBI que es la mitad de la Argentina y tiene reservas de 94.000” y “Brasil tiene 380.000 millones de dólares de reservas”.

Por eso el entrevistado insistió en que “Argentina tiene reservas que todavía son bajas, tiene que seguir comprando, no es que porque haya comprado mucho este año, ya está, no es así”.