Para un economista uruguayo, el Banco Central no es independiente: "Caputo y Milei inciden en sus decisiones"

En medio del debate sobre una posible reforma del Banco Central de la República Argentina, el economista uruguayo, Juan Sánchez, dialogó con Canal E y comparó el funcionamiento de la autoridad monetaria de su país con la argentina y cuestionó la verdadera independencia de los bancos centrales.

Sánchez recordó que el tema no es nuevo y señaló: "Habíamos hablado de este tema, siempre es bastante recurrente y siempre hay cosas nuevas para hablar, nunca se agota".

Cómo es la relación de Uruguay con el FMI

Respecto de la visita del Fondo Monetario Internacional, aclaró que Uruguay no atraviesa una situación financiera similar a la argentina. "No, nada. Además, ella remarcó que hace muchos años, por ahí muchos años, más de diez, que Uruguay no está necesitando ese aporte", explicó. Sin embargo, sostuvo que la relación con el organismo continúa siendo relevante por la inserción internacional del país y la evaluación de las calificadoras de riesgo.

Sobre la posibilidad de avanzar hacia un Banco Federal similar a una Reserva Federal, Sánchez planteó que, "Uruguay no tiene una reserva federal" y agregó que, "ni Estados Unidos tiene una reserva como ellos creen que tienen".

La incidencia política en los bancos centrales

Luego, manifestó que detrás de la imagen de independencia siempre existe influencia política. "Por supuesto que inciden. Las cosas que se hablan por afuera no son las cosas que se hablan para adentro", afirmó al referirse a la relación entre la Casa Blanca y la Reserva Federal.

En esa línea, el entrevistado sostuvo que tampoco cree en la independencia plena del Banco Central argentino. "Yo creo que también hay influencia. A mí me vas a decir, yo digo desde afuera, lo digo y para mí es más fácil, me vas a decir que Caputo y Milei no inciden en las decisiones del Banco Central. Él puede decir lo que quiera, yo no creo en nada de todo eso", aseguró.