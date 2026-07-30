Alberto Ruskolekier sobre la tensión diplomática entre Argentina y Brasil: “Una ruptura comercial sería absolutamente imposible”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, habló con Canal E y analizó que la escalada diplomática entre Argentina y Brasil tras los insultos del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, generó preocupación por el futuro de la relación bilateral.

“Esta situación estrafalaria, porque no tiene demasiado antecedente en el ámbito de las relaciones diplomáticas”, sostuvo Alberto Ruskolekier, quien remarcó la importancia estratégica de Brasil para Argentina: “Cuando hablamos de un enfrentamiento con Brasil, estamos hablando del enfrentamiento con la economía número uno del mundo”.

Javier Milei y un apoyo a Flavio Bolsonaro sin precedentes

Asimismo, explicó que el origen de la escalada se encuentra en la participación de Milei en un acto del Partido Liberal brasileño, donde respaldó la candidatura de Flavio Bolsonaro. Según desarrolló, el mandatario argentino lanzó “unas cataratas de insultos con respecto al presidente Lula” y recordó que, “lo trató de ladrón, presidiario, basura socialista”.

Para Ruskolekier, el llamado a consultas del embajador brasileño representa un antecedente relevante, aunque descartó una ruptura. “Llamar a consultas al embajador es un paso previo a una eventual ruptura de relaciones diplomáticas, no va a suceder”, afirmó.

Se estima que la ruptura comercial entre Argentina y Brasil sería imposible

También destacó el peso económico de Brasil y la dificultad de una ruptura comercial. “Brasil es el socio comercial número uno de la Argentina, tiene un comercio bilateral entre importaciones y exportaciones de 38.000 millones de dólares”, señaló. En ese sentido, explicó que la industria automotriz de ambos países está profundamente integrada y que “esta ruptura comercial sería absolutamente, yo diría imposible”.

El entrevistado advirtió sobre las consecuencias que una escalada podría generar para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Me parece que sería hasta una torpeza llevar agua al molino de los que ya de por sí en Europa no quieren absolutamente el Tratado Mercosur”, sostuvo.

A su vez, consideró que la tensión puede generar beneficios políticos para ambos mandatarios. “Para Milei, esto le trae rédito político, para Milei, desde el punto de vista de su proyección. Para Lula, también le trajo rédito político”, explicó.