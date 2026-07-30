Repercusiones del discurso de Milei en la Expo Rural: "Lo que hizo el Presidente fue dar conceptos netamente ideológicos”

El vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto Del Solar, evaluó en Canal E el discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo y sostuvo que el mensaje tuvo un fuerte contenido ideológico más que anuncios concretos para el sector agropecuario.

Alberto Del Solar consideró que el mensaje presidencial no debía interpretarse como un paquete de medidas inmediatas para el agro, sino como una definición del modelo de país que busca impulsar el Gobierno. "Lo que hizo el Presidente fue dar una idea o conceptos netamente ideológicos de lo que se pretende en estos periodos de gobiernos a través de su gobierno", afirmó.

Cuánto aportó el sector agropecuario a la economía argentina

En ese sentido, sostuvo que Argentina atraviesa las consecuencias de décadas de malas políticas económicas y que el agro continúa siendo el principal sostén de divisas del país. "Estamos pagando el pato de una fiesta muy larga", señaló, y recordó que el sector aportó "217 mil millones de dólares en los últimos 20, 30 o 40 años", aunque lamentó que esos recursos "no sirvieron para nada" porque el país terminó igualmente en crisis.

Respecto de las retenciones, Del Solar reiteró su rechazo al impuesto, aunque pidió analizar el contexto económico general. "Estoy totalmente en contra de las retenciones, es un impuesto que no debería existir", expresó. Sin embargo, agregó que también debe contemplarse la situación social del país: "Siempre pienso lo que está cobrando un jubilado o las carencias que tienen muchos de nuestros conciudadanos".

Imposiciones del exterior a la producción argentina

Sobre el futuro del agro, advirtió que aún persisten obstáculos vinculados a regulaciones nacionales e internacionales. Entre ellas cuestionó especialmente la implementación del sistema BiSec Ganadero y otros requisitos impulsados por la Unión Europea. "Nos están tratando de meter el BiSec Ganadero y el UPOV 91, todas reglamentaciones", indicó.

El entrevistado también rechazó la obligación de certificar que los establecimientos no fueron desmontados para acceder a determinados mercados. "Pretender que yo tenga que demostrar para poder vender soja o para vender hacienda, tenga que demostrar que este campo no ha sido deforestado, es un disparate más grande que una casa", afirmó.

Al comparar la producción argentina con la brasileña, destacó el crecimiento del país vecino y sostuvo que algunas de sus políticas deberían servir como ejemplo. "Hay que copiarnos de los brasileños", resumió.