En qué consiste el DCA: una nueva forma de inversión para quienes recién están empezando

La educadora financiera, Vanesa Plaza, en comunicación con Canal E, analizó que la educación financiera es una de las herramientas más importantes para quienes buscan invertir a largo plazo sin caer en errores emocionales.

Plaza señaló que la mayor dificultad para los pequeños inversores no suele ser elegir un activo, sino controlar las emociones: "¿Cómo compro? ¿Cómo es la estrategia para no después salir por miedo o comprar por FOMO?". Según explicó, ese es el principal motivo por el cual "la mayoría de los inversores y una gran mayoría, hablamos del noventa y pico por ciento, pierden la bolsa. ¿Por qué pasa esto? Por estas dos palabritas que siempre digo, miedo FOMO".

El funcionamiento del mercado

Asimismo, recordó que el interés compuesto también puede aplicarse a las acciones cuando estas distribuyen dividendos. "Hay muchas empresas que yo compro una acción y me da un dividendo", explicó, aclarando que la estrategia puede utilizarse "tanto con renta fija como con renta variable".

Sin embargo, Plaza advirtió sobre la principal diferencia entre ambos mercados. "Mi capital va a depender de la oferta y la demanda", planteó. En consecuencia, una cartera de acciones estará expuesta a subas y bajas permanentes: "¿Cómo se mueven las acciones en la bolsa? Subiendo y bajando".

Cómo se opera el DCA

Frente a esa volatilidad, recomendó el método DCA para quienes recién comienzan a invertir: "Esta estrategia es DCA, Dollar Cost Average". La propuesta consiste en comprar de forma periódica sin intentar adivinar el mejor momento del mercado: "El DCA te dice, compra todos los meses o en el tiempo que vos seas, pero no mires el precio, no mires si está subiendo o está bajando. Vos comprá".

La estrategia, explicó la entrevistada, puede aplicarse sobre activos ampliamente diversificados y con un sólido historial de crecimiento. "Yo elijo un instrumento, que puede ser un ETF, el S&P 500, que son las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, el Nasdaq, puede ser el oro, puede ser Berkshire Hathaway", expresó. Además, recomendó priorizar "acciones o ETFs que tengan mucha oferta, mucha demanda, y que sean empresas buenas".

Respecto a los dividendos, señaló que representan una ventaja adicional, aunque no son indispensables: "Que paguen dividendos es un plus, porque me suma". También recordó que muchas compañías tecnológicas optan por reinvertir sus ganancias en lugar de distribuirlas: "Hay empresas que no pagan dividendos porque lo reinvierten en su propio negocio".