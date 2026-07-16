Juan Luis Bour explicó por qué la industria todavía no despega y qué necesita para volver a crecer

El economista Juan Luis Bour dialogó con Canal E y analizó que la recuperación de la economía argentina no dependerá únicamente del crecimiento de sectores como la minería, el agro o la energía, sino también de la reactivación de las actividades más rezagadas.

Al analizar qué necesita Argentina para recuperar esos sectores, Bour diferenció el corto y el mediano plazo y explicó que muchas industrias todavía cuentan con capacidad ociosa. “La industria es un caso claro, donde el promedio de los sectores tiene un uso de su capacidad por debajo del 60%, cuando normalmente eso está por arriba del 65 o 70%”, planteó.

La falta de demanda limita la recuperación del empleo y las inversiones

En ese contexto, remarcó que todavía existe margen para crecer sin grandes inversiones ni nuevas incorporaciones de personal. “Mientras la demanda no repunte para esos sectores, todavía tienen capacidad como para crecer sin grandes inversiones de corto plazo, sin tomar más personal”, explicó.

Por ese motivo, advirtió que “la demanda de empleo de esos sectores es muy débil o inclusive puede caer en el corto plazo”, debido a que las empresas primero buscarán utilizar la capacidad instalada antes de ampliar sus estructuras.

Sin embargo, Bour se mostró optimista respecto de la evolución de la actividad económica en los próximos meses. “Con un poco más de actividad, que probablemente vamos a ver en el segundo semestre y se espera para el próximo año, esos sectores van a empezar a traccionar”, sostuvo.

En ese grupo ubicó principalmente a “la industria, el comercio y los servicios”, que según explicó son actualmente los sectores más rezagados de la recuperación.

La apertura económica obliga a mejorar la competitividad

Más allá de la coyuntura, el economista sostuvo que Argentina enfrenta un problema estructural vinculado con la competitividad. “Esta es una economía más abierta, requiere ser más competitiva y salir de la situación de baja productividad”, afirmó.

Según explicó, la productividad argentina “cayó fuertemente en los últimos 12 o 15 años”, mientras que otros países lograron avances sostenidos. “El mundo todos los años tiene un pequeño crecimiento o mediano crecimiento de productividad y nosotros, en lugar de crecer, nos fuimos para abajo”, señaló.

Para revertir esa tendencia, consideró necesario avanzar en una modernización del aparato productivo. Como ejemplo, mencionó a la industria automotriz: “No podés seguir produciendo autos de vieja generación, tenés que producir autos de nueva generación”, concluyó.