Roberto Bacman cuestionó la reforma del BCRA y advirtió: "La gente está endeudada porque la realidad los llevó a endeudarse"

El analista político, Roberto Bacman, pasó por Canal E y se refirió al anuncio del presidente Javier Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que la iniciativa combina conceptos económicos con una fuerte carga política.

En primer lugar, Bacman relativizó uno de los principales argumentos utilizados por el Presidente durante la cadena nacional. Sobre la cifra vinculada a la emisión monetaria desde la creación del Banco Central, afirmó: "No, son comprobables, pero es un dato prácticamente que poco tiene que ver con la realidad actual".

El factor ideológico de Milei en la reforma al Banco Central

Además, cuestionó que Javier Milei responsabilizara exclusivamente a los gobiernos peronistas y mezclara decisiones económicas con interpretaciones políticas: "Él no tiene toda la verdad, este es el problema de Milei, que cuando habla mezcla estas cosas, mezcla la política con esto y deja fuera, él impone de alguna manera su pensamiento unicista neoliberal con respecto a la economía y hay otras maneras de resolver este problema".

Para Bacman, el equilibrio fiscal y una macroeconomía ordenada son necesarios, pero insuficientes para resolver la inflación. En ese sentido, recordó que, "la inflación es multicausal" y remarcó que también deben atenderse cuestiones vinculadas al empleo, los ingresos y el funcionamiento de la economía cotidiana.

Cuál es la mayor preocupación de los argentinos

Uno de los puntos que más preocupación le genera es el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Al respecto aseguró: "Hace un año y medio que la principal preocupación de los argentinos es que los sueldos y los ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes".

Además, el entrevistado rechazó la idea de que quienes tomaron créditos lo hicieron por irresponsabilidad: "La gente está endeudada porque la realidad los llevó a endeudarse". Y agregó: "No como un problema de la gente que se endeudó por irresponsable. Se endeudó por desesperación".

También cuestionó el diseño institucional previsto para el Banco Central y consideró contradictorio que se busque garantizar su independencia mientras sus máximas autoridades mantengan vínculos con el Poder Ejecutivo: "Va a pasar a ser una especie de pretor del modelo económico que Milei quiere imponer y que supuestamente va a terminar con la inflación".