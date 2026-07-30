"Cristina vuelve a tomar la centralidad": Roberto Bacman analizó en "QR!" el impacto de una posible candidatura de Kirchner

En el programa “QR!” de Canal E, el analista político y director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), Roberto Bacman, analizó el escenario político del peronismo ante la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir electoralmente y aseguró que su movimiento “vuelve a tomar la centralidad” dentro del espacio opositor.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Bacman sostuvo que la eventual candidatura de la expresidenta podría modificar la interna del peronismo y condicionar las decisiones de dirigentes como Axel Kicillof, que evalúan disputar el liderazgo del espacio. “Esto en el esquema del peronismo es un golpe muy fuerte. Kicillof tiene que animarse a una interna con Cristina”, afirmó el analista político.

El insólito "plan Lula" de Cristina Kirchner ante la ONU

Bacman explicó que, más allá de la discusión judicial sobre la situación de Cristina Kirchner, el impacto principal es político. Según su análisis, el Gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de desgaste por la caída de algunos indicadores económicos y la preocupación social, pero el peronismo todavía no logró consolidar una alternativa electoral clara.

“Los indicadores le empiezan a dar mal al Gobierno, se cae la imagen, se cae la confianza, la gente está preocupada por la plata que no alcanza, pero no encuentra un proyecto alternativo que la contenga”, sostuvo.

La estrategia de Cristina y el futuro del peronismo

El director de CEOP señaló que la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata, incluso en una instancia de primarias, funciona como una herramienta para recuperar protagonismo político. “Si vos sos candidata, lo que estás haciendo es acumular mucha capacidad de volver a incidir en esa discusión”, explicó Bacman durante la entrevista.

En ese sentido, planteó que la jugada puede servir para ordenar las distintas corrientes internas del peronismo y abrir una nueva etapa de negociación entre dirigentes nacionales y gobernadores. “Cristina puede generar la unidad del peronismo, determinar qué tipo de interna se puede hacer, condicionarla o intentar condicionarla”, señaló.

Además, recordó que en 2019 la exmandataria tuvo un rol clave al elegir a Alberto Fernández como candidato presidencial, aunque consideró que el escenario actual es diferente porque ya no cuenta con la misma capacidad de decisión dentro del espacio.

El desafío de ampliar la base electoral

Durante la charla, Bacman también destacó que el peronismo necesita superar el piso electoral que consiguió en los últimos comicios y construir una propuesta capaz de atraer nuevos sectores. “Con el peronismo solo no alcanza”, afirmó, al analizar la necesidad de sumar aliados y ampliar la representación del espacio.

El especialista mencionó el peso que tienen los gobernadores del interior y señaló que provincias del Norte Grande pueden ser determinantes para definir el futuro político del país.

Además, recordó que en 2023 el peronismo logró imponerse en las elecciones generales, pero perdió el balotaje frente a Milei por tres puntos, una diferencia que atribuyó en parte al comportamiento electoral de esas regiones.

Las críticas al rumbo económico de Milei

Bacman también cuestionó la estrategia del Gobierno para recuperar la agenda pública y consideró que las medidas vinculadas al Banco Central no son las principales preocupaciones de la sociedad. “Si Milei quiere retomar la agenda pública, no es por este lado”, afirmó.

Según el analista, el deterioro económico impacta especialmente en los sectores medios, los jubilados y las familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. “La gente está muy enojada, pero hace falta que aparezca alguien que logre abrazarla, concentrarla y que también tenga un modelo”, sostuvo.

Sobre el escenario electoral futuro, Bacman planteó que la clave será si el oficialismo logra revertir la situación económica antes de las próximas elecciones o si el desgaste abre una oportunidad para que la oposición construya una alternativa competitiva.

LB