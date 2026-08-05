Ricardo Arriazu: "Pedir devaluar es como si el petiso pidiera cambiar el metro para medir más"

El economista Ricardo Arriazu, uno de los más respetados por el presidente Javier Milei, analizó la actualidad económica durante la jornada “Miradas al futuro” organizada por la Cámara de Agentes de Bolsa, donde analizó la relación de los argentinos con el dólar y la actividad.

Según el economista, “el argentino no nació dolarizado ni con el ladrillo en la cabeza. Es la forma de protegerse contra la estafa. El gran desafío argentino es cómo convencer a la gente de que no va a ser nuevamente estafado. De total casualidad, la geopolítica y los cambios tecnológicos le están ofreciendo al argentino una oportunidad única”.

Arriazu destacó que el cambio de la matriz energética hacia la electrificación y la inteligencia artificial que demanda más energía y “justo Argentina tiene energía, litio, cobre y plata, es una oportunidad como nunca vi, pero es el país de las oportunidades perdidas”.

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Con respecto a las posibilidades de reelección del presidente Javier Milei y su impacto en la situación económica, el economista opinó que “la clave es si Argentina vuelve al péndulo o no y no hablo del resultado de las elecciones ni de la oposición o del Gobierno, sino de las políticas que se van a implementar. Si no aprovechamos esta oportunidad, haremos lo que siempre hicimos, un fracaso”.

Consumo y llegar a fin de mes

Cuando le hablaron de los datos de consumo y que el Gobierno habla de "récords" mientras muchos consumidores se quejan de que el dinero no les alcanza, Arriazu no lo consideró contradictorio, admitiendo que "incluso usando la mejor distribución de ingresos, es cierto que el 50% no llega a fin de mes".

En cuanto al crecimiento de la actividad económica en forma de “K”, el economista señaló que está caracterizada por “sectores que crecen oferentes de divisas y poco demandantes de mano de obra y los que caen son demandantes de divisas y poco oferentes de mano de obra. Por eso es la primera vez en la historia que veo que sobran dólares y falta empleo”.

La devaluación y la metáfora del metro

Con respecto a la posibilidad de subir del tipo de cambio para generar competitividad en los sectores “perdedores”, Arriazu expresó: "Todos los economistas plantean eso, yo soy el gallego que va a contramano por Libertador, soy exflotador converso, luego de ver cómo funciona en la Argentina. Aquí cuando se mueve el dólar, se mueven todos los precios”, sostuvo Arriazu.

Y añadió: “La gente busca una solución sencilla a un problema que es complejo: en Argentina pedir devaluar es como si el petiso pidiera cambiar el metro; en lugar de medir 1,5 metros, mide 3 metros y tendría que haber pedido una hormona de crecimiento. En la economía es lo mismo, tienen que pedir la hormona de la competitividad, que es bajar el costo argentino”.

Con respecto a la situación política, Arriazu sostuvo que “la mayoría de los gobernadores tiene mayores problemas fiscales y financieros, pero son tipos austeros y razonables. Hasta Axel Kicillof se sentó en la caja y cumplió con todas sus obligaciones".

Y cerró: "La Libertad Avanza no gobierna en ninguna provincia, pero hubo un cambio de gobernabilidad hacia niveles más razonables, porque hay un subsuelo de riqueza, pero la única manera de explotarla es con seguridad jurídica, macroeconomía y reglas del juego lógicas. Esto vuelve a la Argentina un país más viable”.

LM