A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 5 de agosto

El dólar blue cotiza este miércoles 5 de agosto a un valor en el mercado de $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 5 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 5 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Por qué muchos todavía desconfían de la Ley de Inocencia Fiscal

A cuánto cotiza el dólar MEP hoy, miércoles 5 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.515,90 para la compra y $1.524,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 5 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 5 de agosto a $1.574,70 para la compra y $1.576,80 para la venta.

Escala salarial del Personal Civil de las Fuerzas Armadas: de cuánto son los sueldos en agosto de 2026

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 5 de agosto a $1.969,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 5 de agosto

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 5 de agosto en $1.565,44 para la compra y $1.569,50 para la venta..

Endeudamiento familiar: dos de cada tres argentinos no llegan al día 20 y la deuda ya forma parte del ingreso

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 420 puntos básicos este miércoles 5 de agosto.