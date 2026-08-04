Detuvieron a Facundo Moyano tras un presunto episodio de violencia con una mujer en un departamento de Belgrano

El dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada del martes por efectivos de la Policía de la Ciudad, cuando protagonizó un violento episodio con una joven en un edificio del barrio porteño de Belgrano. A partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación, se desplegó un operativo policial que culminó con la intervención de la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

Se supo que la joven involucrada es la modelo rosarina Candela Arizaga, de 23 años. La modelo ya había sido vinculada mediáticamente con L-Gante en 2024. Tras el episodio ocurrido en Belgrano, fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

A través de lo que informaron fuentes policiales, el hecho comenzó alrededor de las 5 de la mañana en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por el encargado, quien relató que una pareja había salido corriendo hacia la vía pública instantes antes del arribo de la Policía.

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Con esos datos, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron a ambos en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre. Allí identificaron a Moyano y a Arizaga, momento en el que intervino el SAME para asistir a la joven.

Ambos presentarían signos que podrían ser compatibles con el consumo de estupefacientes, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de las medidas de investigación.

El inmueble de Belgrano del que salieron Facundo Moyano y la joven antes de ser interceptados por la Policía de la Ciudad

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En paralelo, el hijo del histórico dirigente camionero Hugo Moyano fue identificado en el lugar y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A, donde permanece demorado a disposición de la Justicia.

Su causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal, desde donde se aguardan nuevas directivas y medidas procesales para esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio.

Quién es Candela Arizaga, la modelo rosarina que estaba con Facundo Moyano

La modelo Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se desempeña como modelo, promotora e influencer. Actualmente supera los 300.000 seguidores en Instagram, donde comparte producciones fotográficas, campañas publicitarias, viajes y distintos aspectos de su vida cotidiana.

A saber, su vínculo con el mundo del automovilismo también le dio visibilidad. En 2023 trabajó como promotora del Turismo Carretera (TC), una de las categorías más importantes del automovilismo argentino. También, suele mostrarse como una apasionada por el fútbol y es hincha de Rosario Central.

Del mismo modo, en sus redes sociales también refleja su gusto por los viajes. Entre los destinos que compartió en los últimos años aparecen ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam y París, además de lugares turísticos del Caribe como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

LT MV