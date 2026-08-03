Paro docente del lunes 3 y martes 4 de agosto: dónde no habrá clases y qué escuelas no abrirán

El regreso a clases después de las vacaciones de invierno 2026 estará atravesado por una nueva medida de fuerza. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, que podría afectar el funcionamiento de escuelas públicas y privadas de diferentes provincias.

Sin acuerdo con el Gobierno, el gremio CTERA anunció un paro docente para el 3 de agosto

La huelga coincide con la reanudación de la actividad escolar en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, jurisdicciones cuyo receso invernal se extendió entre el 20 y el 31 de julio, según el Calendario Escolar 2026 publicado por la Secretaría de Educación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque la convocatoria tiene alcance nacional, esto no significa que todas las escuelas del país permanecerán cerradas. El nivel de impacto dependerá de la adhesión de los sindicatos provinciales, de la participación individual de los docentes y auxiliares y de la posibilidad de cada establecimiento de garantizar el servicio educativo.

Por qué hay paro docente el lunes 3 de agosto

CTERA informó que la medida forma parte del plan de lucha aprobado por su congreso y responde a la situación salarial y laboral de los trabajadores de la educación. Uno de los principales reclamos es la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, ámbito en el que se discuten salarios, condiciones laborales, capacitación e inversión educativa.

La organización sindical también exige un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros recursos nacionales destinados al sistema educativo.

Paro nacional docente: el lunes 3 de agosto no habrá clases en todo el país tras el receso invernal

Entre los reclamos aparecen, además, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, un incremento de las partidas para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, y la defensa del sistema previsional docente.

CTERA también expresó su rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, al considerar que afecta derechos laborales, previsionales y la responsabilidad del Estado de garantizar la educación pública. En su comunicado oficial, la confederación llamó a docentes, estudiantes y familias a participar de una jornada de defensa de la escuela pública.

Paro docente en la provincia de Buenos Aires

Uno de los mayores niveles de adhesión se espera en la provincia de Buenos Aires, donde los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense acompañan la huelga. Entre ellos se encuentran SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA, SADOP y AMET.

La participación de estas organizaciones podría provocar la suspensión de clases en numerosas escuelas bonaerenses durante el lunes. Sin embargo, la situación no será necesariamente idéntica en todos los establecimientos: algunas instituciones podrían abrir con personal reducido, mientras que otras no estarían en condiciones de garantizar el dictado normal de clases.

La medida puede alcanzar a jardines de infantes y escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y de nivel superior dependientes del sistema provincial. En los establecimientos de gestión privada, la actividad dependerá de la adhesión de los docentes, incluidos los afiliados a SADOP, sindicato que representa al sector privado.

Dónde continúa el paro docente el martes 4 de agosto

La convocatoria nacional de CTERA fue anunciada para el lunes 3, pero algunas agrupaciones resolvieron extender el paro docente al martes 4 de agosto. Por esa razón, determinadas escuelas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad podrían permanecer sin clases durante dos días.

En territorio bonaerense, sectores opositores vinculados con SUTEBA Multicolor impulsaron una huelga de 48 horas. La medida podría sentirse con mayor intensidad en distritos como La Matanza, Tigre, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de otras localidades en las que esa corriente tiene representación gremial.

UEPC Capital confirmó su adhesión al paro nacional: "Los docentes estamos por abajo de la pobreza"

La extensión del paro no comprende automáticamente a todas las escuelas de esos municipios. Su efecto dependerá de la adhesión concreta de los trabajadores de cada establecimiento, por lo que las familias deberán consultar los canales oficiales de comunicación de la institución a la que concurren los alumnos.

Qué pasa con las clases en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato Ademys resolvió un paro docente de 48 horas para el lunes 3 y el martes 4 de agosto. La organización convocó la medida en el contexto de la protesta nacional, pero también incorporó reclamos específicos contra las políticas educativas del Gobierno porteño.

El gremio cuestiona las modificaciones al Estatuto Docente y la implementación de reformas educativas en la Ciudad. Su plan de lucha incluye acciones públicas durante ambas jornadas. La convocatoria de 48 horas fue informada por Ademys en su sitio institucional.

Qué otros sectores se suman al paro

La protesta contará con el acompañamiento de organizaciones de trabajadores estatales, entre ellas sectores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La participación de auxiliares y personal no docente podría afectar servicios como comedores, limpieza y tareas administrativas en algunos establecimientos.

También se sumarán sectores de la educación superior, entre ellos CONADU Histórica, por lo que la medida podría repercutir en universidades nacionales, colegios preuniversitarios e institutos dependientes de esas casas de estudio. El funcionamiento quedará sujeto a las decisiones de cada federación y sindicato de base.

Cómo saber si una escuela abre durante el paro docente

Las autoridades no informaron un cierre general y obligatorio de todos los establecimientos educativos. Por ese motivo, cada escuela deberá determinar si cuenta con personal suficiente para recibir a los estudiantes y desarrollar actividades con normalidad.

Las familias deben consultar los comunicados enviados por equipos directivos, docentes o autoridades jurisdiccionales antes de trasladarse. La situación puede variar incluso entre escuelas de una misma localidad, especialmente durante el martes 4, cuando la continuidad de la huelga estará concentrada en determinados gremios y seccionales.

LV/fl