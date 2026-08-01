Cachanosky: "El gobierno nos quiere vender que estamos frente a un proceso de destrucción creativa"

El economista Roberto Cachanosky cuestionó la política económica de la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que “el gobierno nos quiere vender que estamos frente a ese proceso de destrucción creativa”.

“En Capitalismo, Socialismo y Democracia, Joseph Schumpeter desarrolló la idea de la destrucción creativa del capitalismo”, explicó el analista económico en una publicación de la red social “X”.

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Cachanosky explicó por qué no hay “destrucción creativa”

“La idea es que las innovaciones desplazan empresas, empleos y tecnologías antiguas, mientras crean nuevas actividades”, desarrolló Cachanosky.

Y luego ejemplificó: “El auto desplazó a la carreta, la energía eléctrica a las velas, la computadora a la máquina de escribir, etc”.

Además enfatizó que “el gobierno nos quiere vender que estamos frente a ese proceso de destrucción creativa”.

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“Acá no hay nada creativo”

“La realidad es que están haciendo lo que se hizo con la tablita cambiaria, destruyendo empresas, subsidiando las importaciones, atrasando el tipo de cambio, en vez de dejarlo flotar libremente, señaló en tono crítico”.

Así reiteró sus cuestionamientos a los lineamientos de la política económica de Luis Caputo y volvió a defender la flotación libre del dólar.

“Acá no hay nada creativo. Esto es muy antiguo en la política económica argentina”, cerró para distinguir el proceso actual del proceso descripto por Schumpeter.