Passalacqua tras reunirse con productores yerbateros: “No voy a parar de luchar para que el INYM recupere sus facultades"

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua reiteró su apoyo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) durante un encuentro con referentes yerbateros.

“No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, aseguró el mandatario misionero.

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Passalacqua con yerbateros

Passlacqua recibió este jueves a representantes de asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos y entidades vinculadas a la actividad yerbatera, quienes plantearon la necesidad de avanzar en medidas para afrontar la crisis del sector y presentaron un anteproyecto para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde.

Durante el encuentro, realizado en Casa de Gobierno, el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, enfatizó.

También sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.

De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.

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Precio mínimo para la hoja verde

“Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, explicó el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori.

El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto.

“Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, cerró el funcionario.

Fuente: Gobierno de Misiones.