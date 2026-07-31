La Bienal recibió más de 1,5 millones de visitas y ya proyecta una edición histórica para 2028

La Bienal Internacional de Esculturas 2026 superó el millón y medio de visitas durante los diez días de actividades desarrolladas en Resistencia, según las primeras estimaciones difundidas por la Fundación Urunday. La cifra representa un crecimiento respecto de la edición anterior y confirma la dimensión alcanzada por uno de los principales acontecimientos culturales del país.

El director de la institución, José Eidman, aclaró que todavía continúa el procesamiento de los indicadores definitivos, aunque señaló que las evaluaciones iniciales permiten considerar que el resultado fue “altamente positivo”. Además de la convocatoria, destacó las mejoras realizadas en la circulación, los servicios, la accesibilidad y la distribución de los espacios dentro del predio.

“Sin tener todavía todos los datos duros, sentimos que el balance es altamente positivo. Es lo que marca el pulso interno y también lo que nos transmite la gente”, sostuvo Eidman.

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Una convocatoria superior a la Bienal de 2024

El encuentro se desarrolló durante diez jornadas en el sector comprendido por el Domo del Centenario, el Parque 2 de Febrero y el Museum, donde se concentraron las competencias escultóricas, muestras, actividades académicas, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas y comerciales.

De acuerdo con el balance preliminar de Urunday, por el lugar pasaron más de 1,5 millones de visitantes, una concurrencia superior a la alcanzada dos años atrás.

“Es una cantidad enorme y supera la convocatoria de la Bienal anterior”, afirmó Eidman en declaraciones a Radio Libertad. Para la organización, el movimiento de público volvió a posicionar a Resistencia como destino de turismo cultural, pese al complejo escenario económico nacional.

El director remarcó que la actividad no se limitó al certamen artístico, sino que generó oportunidades para artesanos, emprendedores, comerciantes, gastronómicos y prestadores de diferentes servicios.

Accesibilidad, circulación y puntos de hidratación

Después de la edición de 2024, la organización había identificado aspectos que debían ser revisados debido al crecimiento de la concurrencia. Entre las modificaciones implementadas este año se encontraron una nueva disposición de los accesos, mejoras en los recorridos internos, más sectores de descanso y una mayor disponibilidad de puestos de hidratación.

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También se trabajó sobre las condiciones de accesibilidad, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y adultos mayores dentro de un predio que volvió a recibir multitudes.“Hemos alcanzado estándares altísimos en términos de organización. Estamos muy conformes puertas adentro, aunque siempre existe algo para mejorar”, señaló Eidman.

La Fundación Urunday desarrolla sus procedimientos mediante estándares internacionales de calidad. Ese mecanismo contempla la revisión posterior de cada edición, la detección de dificultades y la elaboración de medidas correctivas para el siguiente encuentro.

Casi 1.200 expositores participaron del encuentro

Otro de los datos destacados fue la presencia de 1.198 expositores, entre emprendimientos, instituciones, empresas, artesanos y representantes de las industrias creativas. Muchos de ellos participaron de manera rotativa, con cambios cada dos o tres jornadas.

Según Eidman, alrededor del 80% de los espacios correspondió a pequeños emprendimientos, pymes y artesanos, mientras que las empresas patrocinadoras y los mecenas del proyecto también desplegaron propuestas institucionales.

El director consideró que la Bienal funciona como una plataforma para mostrar la producción cultural y económica de la provincia. En ese sentido, recordó que uno de los embajadores que visitó el predio calificó al acontecimiento como un evento de “clase mundial”. “La Bienal configura una oportunidad para volver a encontrarnos y mostrar lo mejor de nosotros. La apropiación social es legítima: es un patrimonio de la ciudadanía y lo vivimos con orgullo”, expresó.

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El operativo de limpieza y seguridad

La Fundación Urunday también destacó el trabajo desplegado por los equipos municipales para mantener la limpieza y el orden durante las jornadas de mayor concurrencia, especialmente en el cierre encabezado por Abel Pintos.

Eidman calificó como “impecable” la tarea de los trabajadores y señaló que la coordinación permitió sostener el funcionamiento de los distintos sectores pese a la cantidad de personas que circularon por el predio.

También valoró la intervención de las fuerzas de seguridad y la tranquilidad percibida por visitantes, escultores y expositores. “La sensación de seguridad fue permanente y ayudó muchísimo para que el público pudiera disfrutar de su estadía en la Bienal”, afirmó.

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Urunday ya trabaja en los 40 años de la Bienal

Concluida la edición 2026, la organización comenzó a planificar la próxima convocatoria, que tendrá un componente histórico: en 2028 se cumplirán 40 años del primer concurso de esculturas realizado en la plaza central de Resistencia.

La preparación demandará nuevamente dos años de trabajo e involucrará a la Fundación Urunday, organismos públicos, instituciones educativas, especialistas y responsables de las distintas propuestas artísticas, culturales y académicas.

“La clave es trabajar progresivamente y no de repente. Cuando se trabaja durante los dos años se pueden prever las dificultades y evitar que queden cosas libradas al azar”, explicó Eidman.

La auditoría integral de la edición recientemente finalizada permitirá establecer los puntos que deberán reforzarse para 2028. El desafío será sostener la convocatoria, ampliar los servicios y organizar una celebración que recupere las cuatro décadas de historia del certamen que convirtió a Resistencia en la Ciudad de las Esculturas.