Caso Milagros Machuca: el lunes comienza el juicio y la familia pedirá prisión efectiva

El próximo lunes 3 de agosto comenzará en Resistencia el juicio oral y público por la muerte de Milagros Belén Machuca, la joven que falleció después de un choque ocurrido el 22 de marzo de 2025 en la intersección de las calles Franklin y Colón. En el debate estarán imputadas las dos conductoras involucradas: Carla Victoria Sanabria, quien manejaba el automóvil y se retiró del lugar, y Carla Ailén Sandoval Soto, expareja de la víctima y conductora de la motocicleta.

En la antesala del proceso, Leonardo Machuca, padre de Milagros, confirmó que la querella buscará una pena de prisión efectiva y cuestionó cualquier posibilidad de que el expediente concluya mediante un juicio abreviado o una condena de cumplimiento condicional.

“Buscamos una pena ejemplificadora que le sirva a la sociedad”, expresó durante una entrevista con Radio Libertad. Según explicó, la familia pretende que el caso marque un precedente frente a los siniestros viales en los que una persona abandona a las víctimas.

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El reclamo de la familia contra Sanabria

La principal acusada es Carla Sanabria, quien conducía un Citroën C3 y, según la investigación fiscal, se retiró de la escena después del impacto sin asistir a Milagros ni a Sandoval Soto.

La mujer está imputada por homicidio culposo agravado por abandonar el lugar del hecho, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas. La acusación sostiene que, después de la colisión, continuó circulando y fue localizada aproximadamente seis horas más tarde mediante el análisis de cámaras de seguridad.

“Chocó, abandonó y no le importó la vida de Milly ni la de su pareja, que también estuvo a punto de correr con la misma suerte”, afirmó Machuca. El padre de la joven sostuvo que la querella pedirá que una eventual condena sea cumplida en una unidad penitenciaria y no bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Durante su declaración en la etapa de instrucción, Sanabria aseguró que se retiró porque entró en estado de shock y quiso evitar que sus hijas presenciaran las consecuencias del choque. También relató que posteriormente sufrió una crisis emocional e intentó quitarse la vida.

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Para la familia, sin embargo, su comportamiento posterior al hecho será uno de los elementos centrales del debate. Machuca también planteó sospechas sobre la posibilidad de que la conductora hubiera consumido alguna sustancia, aunque reconoció que no se le realizaron pruebas de alcoholemia ni narcotest inmediatamente después del choque. Esa hipótesis deberá ser discutida y, en su caso, demostrada durante el juicio.

La querella también avanzará contra la conductora de la moto

La segunda imputada es Carla Sandoval Soto, quien conducía la motocicleta Corven Energy 150 en la que viajaba Milagros. La Fiscalía le atribuye el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo a motor.

La acusación fiscal sostiene que ambas conductoras ingresaron simultáneamente a la intersección sin adoptar maniobras suficientes para evitar el impacto. También señala que Sandoval Soto y Milagros circulaban sin cascos reglamentarios.

Machuca reconoció que, durante los primeros meses de la investigación, la familia concentró sus cuestionamientos en la conductora del automóvil. Sin embargo, tras una reunión con el abogado querellante Hernán Cordón, anticipó que durante el juicio acompañarán la acusación contra las dos imputadas.

“Tenemos que ir por las dos imputadas. Es nuestra obligación buscar justicia por Milly”, manifestó. También aclaró que la incorporación de Sandoval Soto al expediente surgió de la investigación judicial y de las pericias, y no de una denuncia impulsada originalmente por la familia. “Yo nunca la acusé. Pero si existen elementos y la Justicia chaqueña encontró una responsabilidad, no me voy a apartar ni voy a defenderla”, afirmó.

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La disputa por la mecánica del choque

Uno de los puntos centrales del juicio será determinar cuál de los vehículos tuvo el carácter de embistente y qué incidencia tuvo la conducta de cada una de las acusadas en el resultado fatal.

El padre de Milagros adelantó que la querella presentará una pericia de parte que atribuye al automóvil un rol determinante en el impacto y que también buscará demostrar que Sanabria circulaba a una velocidad superior a la permitida en esa zona urbana.

Machuca cuestionó, además, una ampliación realizada durante la investigación por una perito oficial. Según relató, un primer análisis habría considerado al automóvil como vehículo embistente, mientras que una evaluación posterior modificó esa conclusión.

“Ese va a ser uno de los puntos principales del juicio”, anticipó. La profesional fue convocada para declarar y deberá responder las preguntas de la Fiscalía, las defensas y la querella sobre la metodología utilizada y las razones del cambio entre ambos informes.

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El padre de Milagros declarará el lunes

El debate está previsto desde el lunes hasta el viernes. Leonardo Machuca será uno de los primeros testigos y deberá presentarse a las 7.30 durante la jornada inicial. El hombre explicará cómo llegó al lugar aproximadamente una hora y media después del siniestro y cómo comenzó a reunir videos aportados por vecinos y comercios de la zona. Esas grabaciones permitieron reconstruir parte del recorrido del automóvil y contribuyeron a identificar a Sanabria.

“Fuimos, entre comillas, los primeros investigadores de la causa”, recordó. Según su relato, la familia acercó los registros a las autoridades y solicitó que fueran comparados con las imágenes captadas por los domos de vigilancia y el sistema de emergencias 911.

La muerte de Milagros generó una serie de movilizaciones en Resistencia. Su familia organizó 16 marchas, dos festivales musicales y actividades de concientización vial en el Parque de la Democracia. En esas jornadas reclamaron una condena efectiva y difundieron mensajes sobre el respeto de las normas de tránsito.

“Sabemos que Milly no va a volver, pero queremos que su caso deje un mensaje y que otra familia pueda encontrar un poco de esperanza”, expresó Machuca.