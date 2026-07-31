Dengue en Chaco: quiénes pueden vacunarse y dónde se aplica la dosis

El Ministerio de Salud del Chaco puso en marcha una campaña para anticipar la prevención del dengue antes de la temporada de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti. La estrategia incluye la aplicación de la vacuna y medidas domiciliarias destinadas a evitar la reproducción del insecto transmisor.

Bajo la consigna “No esperes al verano, vacunate ahora”, la cartera sanitaria busca que las personas completen su esquema antes del incremento de las temperaturas, período en el que generalmente aumentan las condiciones favorables para la proliferación de mosquitos.

Quiénes pueden recibir la vacuna contra el dengue

Según los criterios establecidos por el Ministerio de Salud provincial, la vacuna Qdenga está disponible para personas de entre 15 y 59 años.

Quienes se encuentren dentro de esa franja etaria pueden acercarse a un establecimiento sanitario para verificar su esquema, recibir asesoramiento y acceder a la inmunización.

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Desde el organismo remarcaron que la vacunación constituye una herramienta para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad, aunque debe ser acompañada por otras acciones preventivas dentro de los hogares y espacios comunitarios.

Dónde se aplica la vacuna en Chaco

Las dosis se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. La recomendación oficial es concurrir al establecimiento más cercano para consultar sobre la aplicación y revisar el esquema correspondiente.

La campaña se desarrolla con anticipación a la temporada de verano, cuando el aumento de las temperaturas y las lluvias puede favorecer la acumulación de agua y la reproducción del Aedes aegypti.

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Además de la vacunación, Salud pidió reforzar las tareas de limpieza y eliminación de objetos que puedan acumular agua, ya que el mosquito transmisor del dengue se reproduce principalmente en recipientes ubicados dentro o alrededor de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran vaciar o eliminar recipientes en desuso, limpiar patios y jardines, destapar canaletas y renovar periódicamente el agua de floreros y bebederos de animales.

También se aconseja utilizar repelente para disminuir el riesgo de picaduras, especialmente durante las horas de mayor actividad del mosquito.