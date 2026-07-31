Zdero confirmó que Chaco votará separado de la Nación en 2027, pero aún no definió la fecha

El gobernador Leandro Zdero confirmó que Chaco realizará sus elecciones provinciales de 2027 en una fecha diferente a los comicios nacionales, aunque aclaró que el Poder Ejecutivo todavía no resolvió cuándo serán convocados los chaqueños a las urnas.

La definición adquiere relevancia en medio del debate abierto entre los gobernadores sobre la conveniencia política de separar las elecciones locales de la disputa presidencial. Sin embargo, en el caso chaqueño, el desdoblamiento no aparece solamente como una decisión estratégica del oficialismo provincial, sino como una disposición establecida por la propia Constitución del Chaco.

Zdero: “No tenemos fecha”

Zdero fue consultado sobre la organización del calendario electoral de 2027 y confirmó que las elecciones chaqueñas se desarrollarán de manera independiente de las nacionales. “Así nos dice la normativa vigente”, sostuvo el mandatario en declaraciones a NG Federal al explicar los motivos de la separación. Al ser interrogado sobre el momento en el que se realizarán los comicios provinciales, respondió: “No tenemos fecha”.

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De esta manera, el Gobierno provincial ratificó el esquema electoral, pero dejó pendiente una de las principales definiciones que esperan los partidos políticos: el día en que se elegirán gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales.

Qué establece la Constitución del Chaco

El inciso 7 del artículo 90 de la Constitución provincial dispone expresamente que “las elecciones provinciales y municipales se harán en forma separada de las presidenciales”.

La norma impide, por lo tanto, que los cargos provinciales y municipales sean elegidos durante la misma jornada en la que se vote presidente y vicepresidente de la Nación. La discusión que deberá resolver el Ejecutivo chaqueño no pasa por determinar si habrá desdoblamiento, sino por establecer cuánto tiempo separará ambas elecciones.

El mismo artículo fija además las bases generales del sistema electoral provincial: establece el carácter universal, libre, igual, secreto, obligatorio e intransferible del voto, determina que Chaco constituye un distrito único para los actos electorales provinciales y dispone que la elección de intendentes se realice de manera directa y por simple pluralidad de sufragios.

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El calendario electoral entra en la disputa nacional

La confirmación de Zdero se produce mientras diferentes mandatarios provinciales analizan separar sus elecciones de la presidencial de 2027. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ya anunció que los comicios de su provincia serán el 9 de mayo de 2027, varios meses antes de la elección nacional prevista para octubre.

También existen versiones sobre posibles desdoblamientos en provincias como Neuquén, Mendoza, Santa Fe y Jujuy, mientras otros distritos todavía no resolvieron sus calendarios. La decisión de los gobernadores genera preocupación en La Libertad Avanza, que pretende aprovechar el arrastre electoral de la candidatura presidencial en las competencias provinciales.

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Aunque Zdero evitó anticipar fechas, la definición del calendario será determinante para las negociaciones internas de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el peronismo chaqueño, así como para la selección de candidatos y la construcción de eventuales alianzas de cara a 2027.