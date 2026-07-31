El gobernador de Corrientes respaldó la reforma del BCRA de Milei, pero condicionó el apoyo a la letra chica

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió este viernes al paquete de leyes anunciado por el presidente Javier Milei a través de la cadena nacional, centrado en la modificación integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el denominado "grillete fiscal" y reformas en los mercados de capitales y seguros.

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En relación a la propuesta que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación, el mandatario correntino mostró una recepción favorable hacia la discusión económica pero optó por la cautela técnica. "Entendemos que la reforma del Banco Central es una reforma que era necesaria", afirmó Juan Pablo Valdés.

Y agregó: "Primero la vamos a analizar, la tenemos que estudiar mucho y después es sentar una posición".

El titular del Ejecutivo provincial remarcó la importancia de revisar el detalle legislativo una vez que ingrese al Congreso de la Nación. "Ahora hay que analizar punto por punto qué es lo que propone el Presidente. Entendemos que la voluntad es darle valor y cuidarle el valor al peso argentino finalmente, sobre todo evitar caminos que ya han sido tomados y que han perjudicado tanto a la República Argentina", argumentó.

Finalmente, el gobernador supeditó el acompañamiento de los legisladores nacionales del bloque a la evaluación del impacto económico regional: "A partir de ahora lo que hay que ver bien es cuál es el camino propuesto, hacer las consultas que sean necesarias y, una vez que esté totalmente definido, ver el apoyo o no de esta reforma, siempre y cuando teniendo en cuenta si perjudica o no a los correntinos".

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Los ejes centrales del proyecto presentado por Milei

Durante su discurso grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei expuso los fundamentos de lo que calificó como "el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años".

Según detalló el jefe de Estado, la iniciativa busca modificar el funcionamiento operativo de la autoridad monetaria prohibiendo de forma "taxativa" el financiamiento directo e indirecto al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios. Asimismo, establece un único objetivo institucional para la entidad: preservar el valor de la moneda y contener la inflación.

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El paquete parlamentario se complementará con el proyecto de ley del "grillete fiscal", un esquema normativo que busca penalizar el presupuesto deficitario y activar un mecanismo de suspensión (shutdown) de gastos no esenciales del Estado en caso de desequilibrios financieros prolongados.