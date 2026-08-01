Paro docente nacional: CTERA convocó a una huelga este lunes y el Gobierno exigió garantizar el 75% de las clases

Los gremios docentes realizarán este lunes 3 de agosto un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en reclamo de una nueva negociación salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayor financiamiento para el sistema educativo.

La medida coincidirá con el regreso a clases previsto en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque tendrá alcance en todo el país y abarcará a los niveles inicial, primario y secundario. El paro fue anunciado por el gremio ante lo que definió como una “permanente negativa” del Gobierno de Javier Milei a convocar a la Paritaria Nacional Docente.

Los reclamos de los gremios docentes

Desde CTERA señalaron que la protesta tiene como principales reclamos un aumento salarial, la recuperación del FONID, la defensa de las jubilaciones docentes y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad. La organización también cuestionó el recorte de fondos nacionales destinados a la educación.

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El Gobierno advirtió a CTERA antes del paro docente del lunes: “Habrá sanciones” por incumplir los servicios esenciales

El gremio docente sostuvo que la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional impide discutir salarios y condiciones laborales. Además, rechazó las políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional y reclamó una nueva ley de financiamiento para el sector.

El conflicto se suma a otros reclamos que atraviesan a distintas provincias, donde sindicatos docentes realizaron medidas de fuerza por pedidos de mejoras salariales y mayor presupuesto para las escuelas.

El Gobierno anunció controles y advirtió por sanciones

Por su parte, el Gobierno anunció que supervisará el cumplimiento de la normativa que establece a la educación como un servicio esencial. El Ministerio de Capital Humano informó que realizará inspecciones en una muestra de escuelas de todo el país para verificar que se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo durante la jornada de protesta.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello advirtió que, en caso de detectar incumplimientos, se aplicarán las sanciones previstas por la legislación vigente. Según el Ejecutivo, la medida busca garantizar el derecho a la educación de los estudiantes durante el paro.

El Gobierno nacional señaló que la responsabilidad de la gestión de las escuelas corresponde a las jurisdicciones, aunque remarcó que el Estado nacional debe garantizar el acceso a la educación en todo el país.

La tensión por la reforma laboral y la educación como servicio esencial

El conflicto se da en medio de la discusión por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incluyó a la educación dentro de los servicios esenciales y estableció la obligación de mantener una cobertura mínima durante las medidas de fuerza.

Los sindicatos cuestionaron esa disposición y presentaron objeciones judiciales contra la declaración de esencialidad. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la normativa continúa vigente y debe ser cumplida durante el paro.

La exigencia de mantener un porcentaje mínimo de actividad se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre las autoridades nacionales y las organizaciones gremiales.

Un plan de lucha con distintas estrategias sindicales

Además de CTERA, otros gremios docentes anunciaron acciones para los próximos días. La Unión Docentes Argentinos (UDA), integrante de la Confederación General del Trabajo (CGT), informó que impulsará un plan de lucha con actividades como clases informativas, volanteadas y movilizaciones, aunque sin convocar a una huelga general.

La CGT explicó que la decisión de evitar un paro responde al escenario legal vigente y a la posibilidad de sanciones para los trabajadores que no cumplan con los servicios mínimos establecidos. El plan de protesta será presentado oficialmente en una conferencia de prensa.

Paro nacional docente: el lunes 3 de agosto no habrá clases en todo el país tras el receso invernal

El reclamo salarial es uno de los principales puntos de tensión entre los sindicatos y el Gobierno nacional. Según CTERA, el salario mínimo docente nacional permanece en $500.000 y perdió poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

En las últimas semanas, distintas provincias también registraron conflictos docentes. En algunos distritos hubo medidas de fuerza vinculadas a reclamos salariales y pedidos de mayor presupuesto para las escuelas.

El paro del lunes abrirá una nueva etapa de negociación y tensión entre los gremios educativos y el Gobierno, mientras las autoridades nacionales buscan garantizar la continuidad de las clases bajo el marco de la normativa vigente.

LB/AF